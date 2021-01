Montbui precinta els parcs municipals davant l’augment de casos

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va decretar divendres passat el precintat i prohibició d’ús públic dels parcs urbans del municipi, des de dissabte 16 de gener, i fins el diumenge 24 de gener, com a mesura per combatre la pandèmia de Covid-19.

L’Ajuntament va prendre aquesta decisió valorant l’existència d’un altíssim risc de rebrot per Covid-19, situat en 1.518 punts. L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, a la vista d’aquesta situació, va entendre com a imprescindible l’adopció de mesures complementàries a les aprovades mitjançant anteriors decrets d’alcaldia tendent a limitar els serveis públics prestats per l’Ajuntament a fi de reduir-los als estrictament necessaris per garantir el funcionament dels serveis bàsics i estratègics així com també procedir al tancament d’espais oberts com els parcs urbans .

Es va decretar el tancament i precinte dels següents parcs i places urbanes: parc de la Unió; parc de Can Lledó; Passeig Espanya 2- Vistalegre; parc passeig Almeria; parc de la Solidaritat; parc Picasso; parc Finisterre; plaça Maragall-Los Olivos; plaça Espanya, gespa Passeig Catalunya; plaça Manuel Rosales; plaça Santa Anna; parc Ramón Gómez; parc Central-Jocs; parc-Central/CAP; plaça Pare Matias-Plaça Pi; plaça Sort; plaça Catalunya i plaça Doctor Cantarell.

Lleuger descens del risc de rebrot, que es manté en nivells molt alts

Durant els primers dies d’aquesta setmana s’ha produït un descens en el risc de rebrot, que a Montbui aquest dimarts superava lleugerament els 1.100 punts. Des de que es té en compte aquest indicador, les xifres indiquen que s’està en un dels moments de major incidència de la pandèmia. En les dues darreres setmanes, fins a 119 persones de Montbui han donat positiu de covid-19. Una dada per a l’optimisme és que aquest dimarts la taxa de reproducció de la pandèmia ponderada setmanalment creix és de 0’98 (per sota d’1, després de diferents setmanes). Val a dir que des de l’inici de la pandèmia, i segons dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, fins a 674 persones de Montbui han donat positiu per coronavirus amb una prova de detecció.