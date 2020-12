Montbui farà divendres un cribratge massiu amb testos antígens ràpids

En el marc de la nova estratègia del Departament de Salut d’intensificar els cribratges poblacionals per frenar els casos de la COVID-19 a Catalunya, aquest divendres es faran cribratges intensius a Santa Margarida de Montbui, 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00 al Centre Cultural Mont-Àgora. El cribratge a Montbui, per tant, es farà l’endemà que s’acabin els tres dies de testos massius que es fan a Igualada, que han començat aquest dimarts i que s’allargaran fins dijous.

La mesura està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys i que no hagin passat la malaltia, amb la finalitat de frenar l’expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La tècnica a utilitzar serà el test antigènic ràpid (TAR).

L’estratègia de fer proves a la comunitat es fa per aturar l’extensió del virus, és a dir, per assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones contagiades, ja que n’hi ha que no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn. Cal destacar la importància de fer l’aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas.

Els cribratges intensius de la Regió Sanitària Catalunya Central compten amb la col·laboració dels ajuntaments implicats, l’Institut Català de la Salut, la Fundació Althaia, el Consorci Sanitari de l’Anoia, el Centre Sanitari del Solsonès, l’ EBA Vic Sud i el Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública.

Les proves per a la detecció de la COVID-19 a les persones amb símptomes es continuen fent, com fins ara, als centres d’atenció primària (CAP) i als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP).