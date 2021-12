Montbui demana la reobertura completa de l’atenció sanitària al CAP

El ple ordinari de novembre de l’Ajuntament montbuienc va aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics representants en el consistori, una moció per reclamar a la Generalitat de Catalunya la reobertura completa dels serveis d’atenció sanitària al CAP montbuienc.

La moció, llegida per la Primera Tinent d’Alcalde i regidora de Salut Pública Coral Vázquez, exigeix al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya “el restabliment del servei de pediatria de manera immediata i la reobertura completa del CAP amb els mateixos serveis, dies i horaris que abans de l’inici de la crisi sanitària provocada per la covid-19, amb equips covid i garantint totes les mesures de seguretat”.

El text aprovat també insta al Departament de Salut “a ampliar el personal del servei d’atenció telefònica per evitar el col·lapse de les línies. I tammateix dona suport i fa una crida a la participació, garantint totes les mesures de seguretat, a les mobilitzacions ciutadanes que es puguin arribar a convocar per exigir la represa de l’atenció sanitària total al CAP montbuienc i a favor de la sanitat pública”.

La moció també agraeix a tot el personal sanitari “l’esforç que han fet durant tots aquests mesos d’emergència sanitària per cuidar de totes les persones, i també reclama que es reconegui a aquest personal unes condicions laborals justes, tal com fa anys que reclamen, i unes inversions adients en el sistema públic català que garanteixin un accés digne al servei universal de la salut”.

Durant l’exposició i el debat del punt es va recordar que Montbui no té competències pròpies sobre el sistema públic de salut, però que cal vetllar “perquè aquest sigui operatiu i de qualitat, garantint-ne l’accés gratuït i universal al mateix temps”

La moció s’aprova després de les múltiples queixes efectuades per part dels veïns i veïnes del municipi durant els darrers mesos. Aquestes incidències i queixes han afectat sobre tot a persones grans, que s’han vist obligades a desplaçar-se fora del municipi per ser ateses durant els caps de setmana. També tenen a veure amb mancances en la qualitat del servei, la impossibilitat d’atendre presencialment consultes que requereixen el contacte personal amb el metge de capçalera. Altres queixes són relatives a la manca de seguiment dels pacients crònics, l’endarreriment de diagnòstics, també les dificultats de transport i logística de les famílies per portar els seus fills i filles al servei de Pediatria –actualment ubicat a Vilanova del Camí- i també la impossibilitat de la ciutadania de ser atesa per via telefònica, ja que les les línies estan col·lapsades.

L’alcalde Jesús Miguel Juárez va explicar durant el debat d’aquest punt que els alcaldes de la MICOD es van reunir i van mostrar la seva preocupació per aquest i altres temes al Conseller Josep Maria Argimon en una reunió celebrada el passat 21 de juny. D’igual manera, el batlle montbuienc va explicar que hi ha prevista una reunió per abordar específicament la problemàtica dels serveis de salut pública dependents de la Generalitat a Montbui, la qual es durà a terme el proper dilluns 13 de desembre.

Un grup de pares i mares creen la plataforma “Montbui, per una sanitat pública digna”

Davant això, un grup de famílies montbuienques ha creat la plataforma “Montbui, per una sanitat pública digna”. Una representació d’aquesta plataforma va ser present en el ple, i van denunciar fets com ara que “personal del CAP no atengués a infants en situació d’urgència”, també “efectuar 30 trucades al telèfon del CAP, no rebre resposta, i comprovar que les trucades no arribaven –no sonava cap telèfon-”. També van lamentar que “no tinguem servei d’urgències en cap de setmana tot i que complir sobradament les ràtios”. Des de la Plataforma es va agrair el suport per part dels diferents grups de l’Ajuntament, també l’aprovació per unanimitat d’aquesta moció i van explicar que començarien una campanya de mobilitzacions.

Recollida de signatures

Des de la plataforma “Montbui, per una sanitat pública digna” es començaran a recollir signatures durant els propers dies tot demanant el restabliment dels serveis al CAP Montbui i especialment resoldre qüestions com ara “l’absència de pediatres en el CAP, no disposar de servei d’urgències en caps de setmana i també que els infants no siguin atesos d’urgències, obligant així a les famílies a acudir a pediatria fora del municipi”.

Els propers dies 11 i 18 de desembre la plataforma recollirà signatures al tradicional mercat dels dissabtes “Montmercat”, de 9 a 13 hores, mentre que els dies 16 i 17 de desembre estaran als diferents centres educatius del municipi per recollir signatures en horari d’entrada i de sortida d’alumnat.