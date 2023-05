Montbui celebra la segona edició de la Fira de Maig

Santa Margarida de Montbui es prepara per celebrar aquest dissabte a partir de les 10 del matí, al Parc Central, la segona edició de la Fira de Maig, que tornarà a fer de la sostenibilitat, la proximitat i el comerç local els seus elements característics. La Fira, a més, serà la cloenda de la Setmana del Comerç que s’està duent a terme, i també s’emmarca en la celebració de la Setmana del Medi Ambient i Mobilitat.

La Fira es desenvoluparà en un espai ben central, un Parc Central que es troba ubicat a un minut a peu del Boulevard i del mateiix Ajuntament montbuienc i al qual es podrà accedir per la Carretera de Valls o bé pel Carrer del Pont.

La Fira serà el punt de trobada del comerç local, entitats montbuienques i artesans de la comarca. També hi haurà carpes municipals de comerç i medi ambient.

Durant tota la jornada s’organitzaran diferents tallers i activitats sostenibles com ara tallers de xampú sòlid per a adults i infants, també dos tallers d’Artemeia sobre menstruació sostenible i ciclicitat, un taller de reciclatge d’oueres o llaunes per a infants, un taller d’enquadernació amb @lavoleiada, tallers infantils amb Kimo-kap, Inama i la Colla Gegantera El Xaragall. També els més menuts podran realitzar un taller d’hort urbà i s’organitzaran sengles tallers de cuina a càrrec del col·lectiu Eixarcolant.

Pel que fa a les activitats lúdiques de la Fira, s’organitzarà un escape room a càrrec d’@AccioClimaDIBA amb el nom “Qüestió de temps” i que vol conscienciar els participants sobre l’emergència climàtica actual.

També es realitzaran Jocs sostenibles al mateix Parc Central, i es durà a terme una Cercavila “Fira Sostenible” a càrrec dels Gegants i Capgrossos del municipi, conduïts i portats per la Colla Gegantera “El Xaragall”. En cloure la cercavila es faran diferents balls en el recinte de la Fira.

La música també serà protagonista d’aquesta jornada amb les actuacions de diferents grups i músics de proximitat. D’11 a 12 hores actuarà David Polo. Entre les 12.30 i les 13 hores l’entitat local Make Some Noise. Entre les 13 i les 14 hores arribarà el torn d’Albert Nieto. De 16 a 17 hores Juan Campayo i de 18 a 19 hores Nick Corominas. Totes aquestes actuacions estaran dintre de l’espai firal.