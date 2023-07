Montbui celebra el cap de setmana gran de la Festa Major

Aquest cap de setmana arriba el gruix de la Festa Major de Santa Margarida de Montbui, que inclourà la celebració de nombroses activitats adreçades als diferents públics.

Al Nucli Urbà, les activitats continuaran avui dijous 20 de juliol, dia de la patrona Santa Margarida, amb la tradicional Cercavila de Festa Major. Els Gegants aniran fins la Plaça de l’Ajuntament, acompanyats pels capgrossos i gegants de Montbui. El recorregut de la cercavila començarà a Mont-Àgora, i finalitzarà a l’Ajuntament. Els músics grallers “Els Pelforts” amenitzaran aquesta cercavila, que començarà a les 19.30 hores i que organitza la Colla El Xaragall.

A partir de les vuit del vespre, un cop finalitzada la cercavila, arribarà el torn del Pregó de Festa Major, que enguany anirà a càrrec dels actors i actrius no professionals sorgits del curs de Teatre de Montbui, i que van dur a terme a la darrera Festa Major de forma molt exitosa l’obra “Pròxima Estació: Catalunya”. El pregó es farà a la Plaça de l’Ajuntament.

Finalitzarà la jornada de dijous amb una Nit de Pòquer, que enguany es celebrarà a Mont-Àgora. Hi haurà premis per als tres primers classificats. L’activitat començarà a les 10 de la nit.

El divendres 21 de juliol començaran les activitats amb “Els Casals de Montbui fan gresca”. Es farà una rua a càrrec dels casals d’estiu pels carrers del municipi. L’activitat tindrà l’acompanyament musical del grup Drac i Diables de Montbui. Començarà a les 10 del matí i finalitzarà a la Piscina Municipal.

La tarda del mateix divendres es realitzaran diferents reconeixements protocol·laris a l’Ajuntament montbuienc als equips campions de l’esport montbuienc durant els darrers mesos.

Així, a les 17.30 hores es farà una recepció a l’equip benjamí “A” de la UE Sant Maure; a les 18.00 hores rebrà l’homenatge l’equip benjamí “B” maurista i i a les 18.30 hores serà el torn del conjunt aleví de l’AFA Garcia Lorca. A les 19 hores es realitzarà una recepció al Club Tennis Montbui i, d’igual manera, un reconeixement a Uxue Azurza, jugadora de TOP Tennis/Club Tennis Montbui.

També el mateix divendres, però a partir de les 6 de la tarda, la Biblioteca Mont-Àgora acollirà l’activitat “Hora del Conte: Contes de Festa Major”, a càrrec de la companyia La Minúscula. Serà una sessió especialment adreçada a infants a partir de 3 anys.

A partir de les 7 de la tarda l’Estadi Municipal de Futbol acollirà el partit de Festa Major que enfrontarà als equips de la UE Sant Maure “B” i al FC Fàtima “B”, i que organitzarà la UE Sant Maure.

També a les 8 de la tarda, però en aquest cas a Mont-aQua, començaran les 24 Hores de Futbol Sala que organitza com és costum el Club Futbol Sala Montbui. La competició, una de les més destacades del calendari estiuenc a la Conca d’Òdena, finalitzarà l’endemà dissabte al vespre.

El divendres de la Festa Major continuarà quan es comenci a fer fosc (21.30 hores) amb el “Sopar popular amb les entitats de Montbui”, que es realitzarà a Montmercat i on es podran degustar àpats realitzats per diferents entitats del municipi.

A partir de les 23 hores començarà un dels concerts destacats de Festa Major. Els “Star Ways” portaran un ampli repertori de versions per a tots els públics i gustos musicals a Montmercat. I finalitzarà el divendres de Festa Major amb una sessió musical fins a la matinada a càrrec del DJ Javi Mancebo.

El dissabte 22 de juliol començarà a l Nucli Urbà amb la celebració del Torneig Interclubs de Tennis, a càrrec del CT Montbui i CE Les Moreres. La competició es farà en horari matinal al CE Les Moreres (de 9 a 13 h) i en horari de tarda-vespre (de 18 a 21 h) a les pistes municipals de Can Passanals. L’organització conjunta d’aquest campionat va a càrrec del Club Tennis Montbui i del CE Les Moreres.

També dissabte, però a partir de les 10 del matí, començarà al CCC La Vinícola el 23è Campionat Obert de Tennis Taula, competició oberta a tothom i adreçada a les categories infantil i federats. Les inscripcions per participar-hi es podran fer des de les 9 del matí, en el lloc de celebració del torneig, que estarà organitzat pel Club Tennis Taula Montbui.

També dissabte a les 10 del matí es farà un reconeixement a l’equip dels Veterans Sant Maure-Montbui, campions d’un torneig internacional celebrat ara fa uns mesos. L’acte protocol·lari es farà a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

La Sala Auditori de Mont-Àgoria acollirà a partir de les 11.30 hores diferents exhibicions culturals. En l’acte “Cultura Montbui” es podran veure diferents demostracions artístiques a càrrec dels/les participants que prenen part en els tallers culturals i musicals que s’organitzen en el municipi.

Les activitats continuaran a la tarda. A partir de les 18.30 hores, l’Estadi Municipal de Futbol acollirà el partit de festa major dels Veterans Sant Maure-Montbui, que jugaran contra el CF Guiris Castelldefels.

A partir de dos quarts de vuit de la tarda donarà inici la tradicional Cercavila de Festa Major, amb la participació dels Capgrossos Maure, Margarida i Bou, els Gegantons, Bufonet i Pepe Langosta i els Gegants de Sant Maure i els Reis de Vistalegre, que recorreran el centre del municipi acompanyats d’altres colles geganteres de la comarca. La cercavila començarà a la Plaça de l’Ajuntament i finalitzarà a Montmercat.

El dissabte al vespre serà protagonista l’entitat montbuienca “Haz Ruido”, que organitzarà actuacions musicals a càrrec dels alumnes de cant de l’entitat. L’activitat començarà a dos quarts de nou del vespre i es realitzarà a la Plaça Santa Anna.

La Gent Gran montbuienca tindrà un destacat protagonisme el dissabte de la Festa Major al Nucli Urbà. Així, a partir de les 19 hores s’organitzarà a Mont-Àgora un recital amb espectacle i varietats per a la gent gran, i amb la millor música. Seguidament, es realitzarà un sopar popular (pà amb tomàquet i embotit) també obert a tothom i amb un preu de 5 euros. Els tiquets es podran comprar a Mont-Àgora. Després del sopar els assistents podran gaudir també del Gran Ball de Gala de la Festa Major, que es farà per primer cop a Mont-Àgora i que en aquesta oportunitat estarà amenitzat per l’Orquestra “Vies Veus”.

Paral·lelament al Ball de Gala de Mont-Àgora, Montmercat acollirà un dels plats forts d’aquesta Festa Major 2023, amb el Gran Concert de Festa Major que anirà a càrrec de “La Húngara”, una de les veus més destacades del flamenc actual.

El concert de Sonia Priego, “La Húngara”, començarà a les 23 hores. Val a dir que durant les activitats nocturnes del dissabte de Festa Major hi haurà Punt Lila ubicat a tocar de l’espai dels concerts.

En acabar el concert de “La Húngara”, a les 00.30 hores, està previst que comenci el concert musical i espectacle “Versión imposible”, amb un espectacle d’allò més divertit, i que també es farà a Montmercat. Clourà, ja de matinada, una sessió musical a càrrec dels disc-jòcqueis “We are the ones”, que ompliran de la millor música la matinada montbuienca a partir de les 2.30 hores, també a Montmercat.

El diumenge de la Festa Major al Nucli Urbà començarà a les 9 del matí amb l’habitual Torneig de Petanca de Festa Major, que es celebrarà a les pistes de La Vinícola. El torneig és organitzat pel Club Petanca Santa Margarida de Montbui.

A partir de les 11 del matí tindrà lloc una Ballada de Sardanes amb la Cobla Reus Jove a Montmercat.

Mont-Àgora acollirà a partir de les 12 del migdia una Matinal Infantil amb tallers per a la mainada, taller de pintura, scrapbooking, xapes, entre d’altres.

I a Montmercat, també a partir de les 12 del migdia, continuaran les activitats amb el “VermúFest” organitzat conjuntament per l’Ajuntament i per l’entitat Haz Ruido i que inclourà les actuacions de “Els Trobadors de l’Anoia”, Associació Artística Haz Ruido Montbui, cantants, grups de ball i la Casa de Andalucía del Anoia.

A aquella mateixa hora, tothom que ho desitgi podrà fer el vermut col·laborant amb les entitats del municipi, també a Montmercat. Hi haurà preus populars.

Les activitats es reprendran a la tarda. Entre les 18 i les 21 hores es farà una exhibició de ball country a Mont-Àgora. I a partir de les 22 hores actuarà a Montmercat el grup “Psychodrome”, amb un grup anoienc que té un directe molt potent i espectacular. A Montbui oferiran un concert cover d’allò més destacat.

Finalitzarà la Festa Major de Santa Margarida de Montbui a partir de les 23 hores amb un Espectacle final de festa de llum, color i làser, i amb moltes sorpreses. Aquest darrer acte començarà a les 23 hores i es farà a Montmercat.

Val a dir que l’espai d’atraccions dels firaires estarà en marxa fins el dilluns 24 de juliol. Precisament el dilluns 24 serà el “Family Day”, amb atraccions 2×1 en la venda de tiquets. Durant tots els dies de la Festa Major, de 18 a 20 hores, es regularà la intensitat de la llum i la música per a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).