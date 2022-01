Montbui aprova un pressupost consolidat de 9,5 milions d’euros

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar dijous passat en Ple Extraordinari un Pressupost consolidat de 9’5 milions d’euros, dels quals 8’9 milions corresponen a l’Ajuntament, 450.000 euros al Patronat Llars d’Infants Municipals, 547.000 euros a la societat Montbui Activa SL i 13.150 euros al Consorci La Tossa de Montbui.

El pressupost es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots favorables dels set regidors i regidores que formen l’equip de govern (els sis d’Ara Montbui i el regidor de Som Montbui-ERC), mentre que els sis regidors del PSC Montbui van votar-hi en contra.

Durant la presentació del pressupost, la regidora d’Hisenda i Recursos Humans Jésica Arroyo va remarcar que “a diferència de l’any anterior, el fet d’actualitzar les ordenances fiscals, i amb les subvencions concedides, hem pogut quadrar el pressupost amb menys complicació que no pas l’any anterior”. Arroyo va detallar que “en relació als ingressos, podem veure un increment del capítol 1, personal, en gairebé un 3 per cent, i també del capítol 7, transferències de capital, a conseqüència de tenir subvencions de 1’8 milions d’euros.”

L’increment de les subvencions és un dels aspectes més remarcables dels comptes municipals. Jésica Arroyo va explicar que “som conscients de la dificultat de quadrar el pressupost per les limitacions que tenim a nivell d’ingressos. Estem buscant solucions per generar aquesta capacitat econòmica a través del polígon, les subvencions i les ordenances fiscals”.

Pel que fa a l’apartat de despesa pressupostària, la regidora d’Hisenda i Recursos Humans va recordar que “podem preveure un increment del capítol 1, el de despeses de personal, amb un 6’54 per cent. Això equival a un 2 per cent per a funcionaris i un 2 per cent pel personal laboral, de les seves retribucions que es marquen per llei. A més, hem dotat de partida una plaça de peó de deixalleria i també hem dotat la plaça de tècnic del Departament Econòmic”.

Sobre el capítol 2, béns corrents i serveis, Jésica Arroyo va explicar que “des de l’inici del mandat hem fet un augment de les despeses ordinàries a la ciutadania per necessitat. Hem augmentat els contractes per tal de legalitzar situacions, i això ha suposat un increment del 2 per cent”.

El capítol 4 del pressupost fa referència a transferències corrents. En aquest capítol, la regidora d’Hisenda montbuienc va especificar que “hem mantingut les subvencions nominatives a les entitats, malgrat que el compromís de l’equip de govern de cara a l’any que ve és elaborar unes bases de convocatòria de subvencions per poder garantir la igualtat d’oportunitats de totes les entitats”.

De la seva banda, Josep Palacios, com a portaveu del grup socialista va explicar el vot contrari del seu grup recordant que “són els pressupostos de l’Equip de Govern. Hem vist que aquest any sí han posat les inversions que es faran durant l’any 2022, i que en aquest apartat les més importants, en relació al nombre d’habitants, les faran al Nucli Antic. Hi ha partides que són producte d’una pujada d’impostos, a la qual vam votar en contra i, per ser coherents, votem en contra també del pressupost”.

L’Alcalde montbuienc Jesús Miguel Juárez va agrair el clima de diàleg constructiu durant tot aquest punt, i va tornar a convidar als regidors del grup socialista “a compartir amb nosaltres qualsevol iniciativa que tingueu i que penseu que pugui contribuir a millorar el pressupost”.

Aprovades les xifres de persones empadronades a 1 de gener de 2021: 10.230

Durant el Ple de dijous passat es va aprovar també la xifra de persones empadronades a Montbui a data 1 de gener de 2021, 10.230 persones, amb un lleuger descens respecte a les xifres de any anterior: 10.274.