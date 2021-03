Montbui adapta set pisos de gent gran del municipi

Durant aquest mes de març l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha iniciat les obres d’adaptació en 7 habitatges per a persones grans del municipi. La iniciativa ha estat promoguda per l’Ajuntament montbuienc per primera vegada, i compta amb el suport del Programa d’Arranjament d’habitatges de la Diputació de Barcelona. La gestió d’aquesta ajuda s’ha canalitzat a través del departament d’acció social de l’Ajuntament i, per a la seva execució, s’ha contractat a dues empreses del municipi.

Aquest és el primer any de la convocatòria d’aquests ajuts, i des del consistori, la regidora d’acció social, Coral Vázquez ha valorat molt positivament que “amb aquests ajuts hem pogut millorar les condicions de vida de la persona dins la llar i també alleugerir la despesa que aquestes reformes poden suposar per a moltes famílies”. Per altra banda ha remarcat la voluntat de continuar convocant aquests ajuts perquè més famílies puguin beneficar-se en el futur.

Aquestes ajudes han inclòs la instal·lació de millores tècniques i també les reformes bàsiques en els habitatges. La finalitat del programa ha estat fomentar l’autonomia funcional i millorar la qualitat de vida al domicili. I, al mateix temps, garantir les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes.

La línia d’ajudes inclou tant habitatge de lloguer com de propietat de les persones grans més vulnerables per tal de mantenir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes, i també s’han adreçat a persones menors de 65 anys, amb insuficiència de recursos econòmics i que tenen necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física i psíquica per desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar.

Les reformes han consistit bàsicament en adaptacions als banys fent el canvi de banyera per dutxa i la instal·lació d’ajudes tècniques diverses, tals com agafadors, barres de suport o seients de dutxa.

En total, s’han destinat 13.650 euros procedents d’una subvenció del programa d’Arranjament d’habitatges del Servei de Suport de Programes Socials de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, que oferia una subvenció als ajuntaments en concepte d’ajut econòmic que cobria el 100 % del cost dels arranjaments.