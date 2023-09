Montbui acollirà les finals de la Copa Catalunya

L’Estadi Municipal de Futbol de Santa Margarida de Montbui serà la seu on es disputaran les finals de la Copa Catalunya Amateur Masculina i Femenina, demà dissabte 2 de setembre. L’Estadi montbuienc ha estat l’escollit per la Federació Catalana de Futbol per acollir aquesta gran festa del futbol amateur català, on arribaran els millors equips tant en categoria masculina com femenina.

A la final femenina, el CF Igualada s’enfrontarà a la SE AEM B a partir de les 6 de la tardamentre que la masculina començarà a les 20.30 hores, enfrontant-se la UE Sitges i UE San Juan At. Montcada. Cal remarcar que ambdós partits es podran veure en directe a FCF TV, la televisió oficial de la Federació Catalana de Futbol.

L’Estadi Municipal de Montbui acull els partits de la UD San Mauro, CF Montbui, Veterans Montbui, entre d’altres conjunts de forma habitual. És un estadi que va renovar la seva gespa durant la passada tardor i que compta amb una àmplia graderia per acollir a les aficions dels equips finalistes.