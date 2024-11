Mònica Terribas i Santi Millán seran els Premis d’Honor 2024 del Zoom

Els Premis Zoom de la Televisió i les Plataformes Digitals han decidit atorgar els Premis d’Honor 2024 a l’actor, còmic i presentador de televisió Santi Millán i a la periodista i exdirectora de TV3 Mònica Terribas. El certamen, que arriba a la seva 22a edició, tindrà lloc del 21 al 23 de novembre a Igualada i reunirà nombrosos professionals del sector audiovisual d’arreu del país.

La direcció del Zoom vol premiar la llarga i versàtil trajectòria de Santi Millán en el món de l’entreteniment. Amb un estil únic per a la comèdia, Millán ha desenvolupat una carrera que inclou treballs com a actor, presentador i productor, i que ha destacat per la seva capacitat de connectar amb el públic. La seva trajectòria ha estat marcada per sèries d’èxit com 7 Vidas, que el van consolidar com una de les figures més reconegudes de la televisió espanyola. A més, ha estat presentador i col·laborador en programes d’entreteniment, en els quals ha mostrat una gran capacitat d’improvisació i humor que l’han convertit en una de les cares més estimades pel públic. Actualment, presenta Got Talent España a Telecinco i també fa d’actor a la sèrie El Pueblo, donant vida al personatge de “Moncho”.

A Catalunya, Millán també ha tingut un paper rellevant, per exemple, en el late night La cosa nostra de TV3 amb Andreu Buenafuente, on va interpretar el personatge Paco Monteagudo, reconegut amb el Premi Ondas. També va estar a la Cubana, amb produccions com Cómeme el coco negro, Cegada de amor i Teresina, S.A., entre d’altres. A TV3 va estar amb José Corbacho en el programa d’improvisació A pèl, mentre també col·laborava en el programa de ràdio El Terrat. En cinema, Millán ha participat en produccions de renom com Torrente 2: Misión en Marbella i Días de fútbol. Amb una carrera de més de 30 anys, Santi Millán s’ha consolidat com un referent en el món de l’entreteniment en l’àmbit nacional, sent també soci fundador de Zoopa, una productora amb la qual ha desenvolupat diversos projectes audiovisuals i campanyes publicitàries innovadores. També ha tingut un pas a Catalunya Enguany, Millán serà present a la gala de lliurament de premis per rebre el guardó d’Honor del Zoom 2024.

D’altra banda, el Zoom també vol reconèixer la dilatada carrera de Mònica Terribas en el periodisme i el món de la comunicació. Amb una trajectòria marcada pel rigor i l’anàlisi social i política, Terribas ha estat un referent en l’audiovisual català des de fa més de tres dècades. Després de llicenciar-se en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, va començar a treballar a TV3 al costat de Joaquim Maria Puyal i es va convertir en una peça clau. En aquesta mateixa cadena va dirigir i presentar el programa La Nit al Dia, un late-night informatiu pioner en l’actualitat crítica i social a Catalunya. Entre 2008 i 2012 va assumir la direcció de TV3, liderant projectes d’impacte com el documental Sense Ficció i sèries internacionals com Polseres Vermelles. Des del 2021, Terribas treballa amb Mediaproducció SLU, desenvolupant documentals d’interès social com El Minuto Heroico. Yo también dejé el Opus Dei, amb gran expectativa per la seva estrena.

A més, Terribas és actualment professora titular del Departament de Periodisme i Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix classes des del 1993, i membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans. Terribas també és autora de diversos articles acadèmics i forma part de patronats de fundacions de rellevància social com l’Institut Guttmann i Òmnium Cultural. La seva trajectòria i compromís amb el periodisme crític i la comunicació seran reconeguts amb el Premi d’Honor Zoom 2024, que li serà lliurat en la gala de dissabte 23 de novembre.