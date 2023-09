Monbús, la història del mai acabar: continuen les queixes dels usuaris

Les últimes i reiterades incidències en el servei de Monbus entre Igualada i Barcelona han obligat a l’Ajuntament a “exigir que es prenguin mesures per tal que el servei es doni amb condicions, seguint els horaris i amb vehicles amb capacitat per tots els usuaris”.

El regidor de Mobilitat, Miquel Vives, ha explicat que l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb la Generalitat de Catalunya, ens responsable de la contractació dels servei per a exigir que pregui mesures i de nou inspeccioni, o auditi el compliment dels serveis. Vives ha detallat que “ha convidat a la direcció del departament de Mobilitat de la Generalitat a que vingui un matí amb el seu equip a fer ús del servei. Veuran les cues, veuran busos que no passen i gent que es queda a terra. Incidències inacceptables”.

Vives ha explicat i ha animat als usuaris a fer les queixes i reclamacions, també, en els canals pertinents i de manera formal amb registre de la demanda per tal de tenir “més força”, ha dit, en la gestió d’aquestes incidències continuades.

A banda, Vives ha finalitzat dient que s’ha trucat a la direcció de la empresa que ofereix aquest servei i, tot i que no és competència de l’Ajuntament, s’ha exigit, de nou, que es doni un servei de qualitat i adaptat als fluxos de viatgers que, com cada any, ara de nou enceten el curs i es desplacen fins a Barcelona.