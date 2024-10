El Monbus CB Igualada segueix invicte després de derrotar l’Helios de Saragossa

El primer equip masculí del Club Bàsquet Igualada va guanyar contra el CN Helios de Saragossa, en la jornada 3 de Tercera FEB, per un ajustat 65-67. Partit complicat per uns igualadins amb manca d’encert en el tir exterior però que de nou ha fet bona la seva capacitat defensiva per treure la tercera victòria en tres partits.

Gran inici igualadí, que als dos minuts i mig ja dominava el marcador per 2-8, però els locals, després de temps mort, no trigarien en igualar el marcador i a posar-se per davant amb un 14-13, que acabarien ampliant a un 22-19 gràcies a la seva capacitat d’anotar ràpid en transició.

El segon quart veuria un domini igualadí que va mostrar la seva millor versió ofensiva i defensiva que ràpidament li donarien avantatges de 10 punts a meitats de quart, amb un 27-37 que acabaria sent la diferència de punts a la mitja part, 33-43.

A la represa, els aragonesos no trigarien en retallar diferències que els igualadins aconseguirien aguantar, mantenint la diferència de 10 punts, amb un 43-53 al marcador a manca de 4 minuts. En un moment de molt desencert per part dels dos equips, el tercer quart no viuria massa canvis i es tancaria amb 7 punts a favor pels visitants, 48-55.

L’últim quart s’iniciava amb un gran inici local, que en un minut i mig ja empatava el partit 55-55, portant el partit a la màxima igualtat, amb petits avantatges per part dels dos equips. En un estira i arronsa durant 7 llargs minuts, seria la veterania de l’equip entrenat per Víctor Belenguer el que s’enduria la victòria, davant d’un CN Helios que no es va rendir en cap moment.

El proper dissabte dia 2 de novembre l’equip rep al CB Mollet, aspirant a fases d’ascens a Segona FEB i que co-lidera la lliga juntament amb el CB Igualada. El guanyador del partit es consolidarà com a líder en solitari i invicte del grup C-B de Tercera FEB.