Molts premis en la campanya comercial de Nadal de Nou Centre

L’Associació Nou Centre d’Igualada Nord i els comerços associats dels barris dels Set Camins, Poble Sec, les Comes i de les avingudes de Barcelona i Mestre Montaner han començat des del passat dia 26 de novembre a la campanya de Nadal per promocionar el comerç de proximitat que més premis reparteix a Igualada per comprar als establiments d’Igualada.

Aquest any Nou Centre ha emmarcat la seva campanya dins la que promou l’Ajuntament d’Igualada, “Hi havia una vegada un bosc màgic a Igualada”. L’objectiu és «que donar un sentit a tot el que es fa a Igualada, i transmetre que comprar als comerços de Nou Centre també és un aspecte màgic aquest Nadal», explica el president de l’Associació, Joan Boix. «Hem treballat molt perquè l’Ajuntament incrementi la il•luminació tots els carrers del Nord d’Igualada, per fer més atractiu comprar als nostres comerços. Això i l’esforç de les associacions veïnals fa que Igualada Nord també visqui un més Nadal Màgic», comenta el president de l’Associació.

La campanya finalitza el dissabte 17 de desembre amb el sorteig dels 4.000 euros en premis, i amb un concert itinerant que es farà entre les 10,30 i les 13 hores, per l’Avinguda Barcelona, Avinguda Dr. Patreur i Carrer Comarca, a càrrec de la cantant igualadina Laura Rojas, que ens oferirà un repertori de cançons de Nadal, Gospel i Soul. «Hem volgut estendre a tota la zona, i no en un sols lloc com en altres ocasions, l’alegria d’aquestes festes i amb aquests dos o tres mini concerts donar un al•licient més per a atraure gent als nostres comerços, tant el dia 17 com la resta de dies», puntualitzen des de Nou Centre.

Fins al 15 de desembre els establiments de Nou Centre repartirà els premis més màgics. Hi participen una cinquantena d’establiments que repartiran butlletes numerades a partir de compres o serveis de 10 € o més, i hi col·labora l’Ajuntament d’Igualada. Es reparteixen 20 premis de 125 € i 33 premis de 50 €. Tots aquests premis es lliuraran en format de xecs regal de 25 € i 50 € per a utilitzar als establiments Nou Centre que participen en la campanya fins al dia 31 de gener de 2023. El sorteig es farà el dia 17 de desembre al matí, al Parc dels Set Camins pels volts de les 12 del migdia, i els números premiats es donaran a conèixer per les xarxes socials, la premsa local i als mateixos establiments associats.