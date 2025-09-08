Els Moixiganguers d’Igualada planten la torre de vuit amb folre a la plaça Joan Vich de Vilanova del Camí

Diumenge 7 de setembre, els Moixiganguers d’Igualada tenien una cita, juntament amb els Castellers de Sant Cugat, a Vilanova del Camí en el marc de la festa major del municipi.
Després de l’eufòria post-festa major d’Igualada, els morats arribaven al poble veí amb un objectiu clar i ambiciós: tornar a fer la torre de vuit folrada a la plaça Joan Vich de Vilanova del Camí, essent a la plaça del Pati, a Valls, la darrera vegada que l’havien coronat aquesta temporada.
Després dels pilars de sortida, a on els d’Igualada van descarregar tres pilars de quatre i els de Sant Cugat, dos, començava una primera ronda amb el sol i la calor com a protagonista, on els Moixiganguers van descarregar amb solvència el 4d8, i els gausacs el 3d7.
A la segona ronda, seguien els d’Igualada amb el seu castell més ambiciós de la diada, la torre de vuit amb folre, un castell que no es veia a Vilanova del Camí des de l’any 2019. Els Castellers de Sant Cugat, al seu torn, descarregaven el 5d7.
La tercera ronda la definia la projecció, els Moixiganguers van descarregar el 9d7 per primera vegada aquesta temporada, amb la intenció de fer-lo créixer un pis de cara a Tots Sants. Els cugatencs culminaven la seva diada amb el 4d7. Per tancar la jornada de Festa Major de Vilanova del Camí els igualadins van fer dos pilars de 5, i tres pilars de 4 i els del Vallès un pilar de 5 i dos de quatre.
La pròxima cita dels Moixiganguers d’Igualada serà el dimecres 10 de setembre als Hostalets de Pierola, on actuaran conjuntament amb la Colla Jove de Sitges en el marc de la Diada nacional de Catalunya, i en acabat, hi haurà la xerrada “Creixement de les colles per mitjà de la rivalitat” amb membres d’ambdues colles.