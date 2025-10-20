Els Moixiganguers d’Igualada folren Berga

El passat dissabte 18 d’octubre, els Moixiganguers d’Igualada visitaven la plaça de Sant Pere de Berga, en el marc de la Diada Xavi Batriu, juntament amb els Castellers de Berga i els Castellers de Tolosa.
L’actuació a la capital del Berguedà suposava un repte pels igualadins, ja que marcava l’inici de l’exigent final de temporada que els hi espera als morats, celebrant la Diada de la Colla dissabte 25 a Igualada; la diada de Tots Sants a Vilafranca del Penedès l’1 de novembre -una de les més importants del calendari casteller-, i culminant la temporada a Sant Martí de Tous diumenge 9 de novembre.
La V Diada Castellera Xavi Batriu Sibila va començar amb els pilars caminats entrant a plaça per part de les tres colles. La primera ronda la va encetar Castellers de Berga, descarregant un 7d7, seguit dels totxos que van fer dos intents desmuntats de 3d6, i van tancar ronda els Moixiganguers descarregant el 3d8, que pot ser que creixi un pis de cara a les properes setmanes.
A la segona ronda els de Berga van plantar un sòlid 5d7 a la plaça Sant Pere, seguit dels occitans, que van descarregar el 3d6 amb agulla. El plat fort dels igualadins arribava en aquesta ronda, descarregant la torre de vuit folrada, amb un fals folre que simula unes manilles, ja que sembla que els morats estrien assajant el 2d9fm a les Cotxeres.
La darrera ronda va anar de quatres; els de blau van descarregar el 4d7 amb agulla; els vermells van coronar el 4d6, i els morats van descarregar el 4d8, aconseguint d’aquesta manera fer la tripleta de vuit a Berga. La diada va tancar amb 2 pilars de 5 per part dels Castellers de Berga i dels Moixiganguers i un pilar de quatre per part dels Castellers de Tolosa, i amb 3 pilars de 4 de Berga, 2 pilars de tres de Tolosa i 4 pilars de 4 d’Igualada.
Diada de la colla, aquest dissabte a la plaça de l’Ajuntament
El tram final de la temporada castellera ja és aquí, i els Moixiganguers d’Igualada tenen plans per fer-lo memorable. Aquest dissabte 25 d’octubre a les 18 h a la plaça de l’Ajuntament, s’hi durà a terme la 31a Diada dels Moixiganguers d’Igualada, a on actuaran amb els Castellers de Vilafranca i els Castellers de Berga. Per aquesta diada, els morats fan crida a la ciutat i rodalia a assistir als assajos de dilluns a les 20 h, dimecres a les 20 h i divendres a dos quarts de deu del vespre. A més, el dissabte hi haurà la Festa de la Diada al Museu de la Pell, amb The Paxanguers, Karaokestar, Salmó Fumat i DJ Slapi.