Els Moixiganguers descarreguen la tripleta de vuit a Cambrils

Aquest diumenge al migdia, els Moixiganguers d’Igualada actuaven a la Diada del Pòsit de Cambrils acompanyats de la Colla Joves Xiquets de Valls i els Xiquets de Cambrils.
Els morats arribaven a la cita en un dels moments més intensos de la temporada, amb la mirada fixada en la XXXI Diada dels Moixiganguers, del pròxim 25 d’octubre, i en la Diada de Tots Sants de Vilafranca, l’u de novembre.
La jornada va començar amb un tres de set de la colla local, seguidament, els vallencs, que havien actuat a la Diada del Mercadal el dia abans, van fer el quatre de set amb agulla. La primera ronda va acabar amb el millor castell de l’actuació, la torre de vuit amb folre dels igualadins.
A segona ronda, els Xiquets de Cambrils van descarregar el quatre de set, seguit pel quatre de vuit de la Colla Joves. Els morats, al seu torn, van fer el tres de vuit, un castell que hauria de créixer abans d’acabar la temporada. Els cambrilencs van encetar la tercera ronda descarregant una torre de sis, en acabat, els de vermell van fer el cinc de set i, finalment, els morats van descarregar el quatre de vuit, una altra estructura que s’ha de tornar a folrar abans d’acabar l’any.
A la ronda de pilars, els vallencs van fer un pilar de sis. Tot seguit, la colla local va carregar un pilar de cinc, la Colla Joves Xiquets de Valls en va descarregar un i els Moixiganguers van fer un vano de cinc. Per tancar la diada, les colles van fer tres pilars de quatre. Els igualadins van lluir la bandera de Palestina al pilar central, per condemnar el genocidi i mostrar la seva solidaritat amb el poble palestí.
La pròxima cita al calendari morat és el dissabte 18 d’octubre a la Diada Xavi Batriu de Berga, l’última actuació abans dels dos plats forts de la temporada, la Diada dels Moixiganguers i la de Tots Sants.