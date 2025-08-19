Els Moixiganguers fan una crida a omplir els assajos de Festa Major amb vistes a la Diada de Sant Bartomeu

Aquest dilluns, 18 d’agost, els Moixiganguers van presentar la Diada castellera de Festa Major d’aquest 2025 a l’Ajuntament d’Igualada. Els morats estaran acompanyats a plaça per la Colla Joves Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus. Durant la presentació, el president de la colla, Guillermo Prieto, va destacar que “en aquesta plaça fa més de 160 anys que s’hi han fet castells, i aquí moltes colles han descarregat grans castells”.
“Els castells dependran dels propers assajos de Festa Major”
Basili Solà, el nou sotscap de colla, que acompanyarà a Josep Castellano, nomenat cap de colla la setmana passada en substitució de Marc Marcet, va fer una crida a la ciutat, i també a antics membres de la colla, per tal d’omplir Les Cotxeres en els assajos que es duen a terme aquest dimarts, dimcres i dijous a les 21h. La voluntat dels morats és “anar a màxims”, tot i que no han especificat quins castells portaran a plaça. “Dependrà molt d’aquests tres últims assajos de Festa Major. Fins ara, la primera part de la temporada l’hem completat assolint els reptes marcats i fents els deures que ens havíem plantejat, ara volem seguir”, ha explicat Solà.
La “Joves” pensa en el 2d8 una setmana abans de Sant Fèlix
El sotscap de colla de la Joves Xiquets de Valls va provocar l’alegria a la Sala de Plens de l’Ajuintament en mencionar les ganes i la intenció de poder portar a plaça el 2d8, amb vistes a la Diada de Sant Fèlix de Vilafranca, que se celebra el 30 d’agost. També va fer menció al fet determinant dels assajos de la colla de l’Alt Camp de cara a poder portar aquest castell a la plaça igualadina.
Xiquets de Reus ve amb l’objectiu de portar tres castells de 8
Lluís Domingo, de la colla Xiquets de Reus, va destacar que durant la temporada han aconseguit descarregar els castells de 8 que havien preparat, per després anunciar que la intenció dels reusencs era portar tres castells de 8. Els del Baix Camp venen de descarregar el 5d8, el 4d8 i el 3d8.