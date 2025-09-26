Un article de
26 de setembre de 2025

Els Moixiganguers celebraran els 30 anys amb un dissabte ple d’activitats

Els Moixiganguers d’Igualada celebraran aquest dissabte, 27 de setembre, els 30 anys de la colla amb una jornada plena d’activitats per a tota la ciutat.

La celebració començarà a les 10 del matí amb una visita guiada a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, en la qual els morats faran entrega de material històric de la colla.

A les 12 del migdia, la plaça de l’Ajuntament acollirà un assaig obert a tota la ciutat on els Moixiganguers esperen fer participar al màxim als igualadins que hi assisteixin. En acabar, a dos quarts de dues, hi haurà vermut gratuït per a tothom qui hagi participat de l’assaig.

A les 19:30h arribarà el plat fort de la jornada amb l’acte institucional ‘Moixiganguers, 30 anys a escena’, presentat per Laura Grau i Jordi Còdol, i que comptarà, també, amb la participació de la Banda de Música d’Igualada.

En l’acte hi haurà moments de record, reconeixement, música i imatges dels 30 anys de la colla. La celebració culminarà amb un aperitiu gratuït per a tothom i un concert del grup de gralles Els Pelforts al pati de l’Ateneu.

Així doncs, els Moixiganguers conviden a tota la ciutat i comarca a assistir a qualsevol dels actes de la jornada i a celebrar, conjuntament, un aniversari molt especial per a la colla.

