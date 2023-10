Modificacions al trànsit de Vilanova per les obres del carrer Santa Llúcia

Les obres de millora de Santa Llúcia obligaran a alterar el trànsit en diferents carrers, a partir de dilluns 16 d’octubre, a les 8:00 h. Alguns es tornaran de doble sentit i altres es tallaran només per a l’accés dels veïns.

El trànsit quedarà tallat al carrer Santa Llúcia a l’altura de carrer Isabel la Catòlica i serà de doble sentit als carrers perpendiculars a Alfons xiii, des d’aquesta cruïlla, és a dir a Miralcamp, Foradada, Aurora i Ronda Oest, que a més a més seran d’ús exclusiu a veïns.

El tram d’Isabel la Catòlica des de Jaume I i fins a Ducs també serà de doble sentit, així com Alfons xiii des de Foradada fins a Nostra Senyora de la O.

A més, el carrer Jaume I canvia el sentit de la circulació i serà la via de sortida per als vehicles que hagin d’accedir a la Ronda Oest. Hi haurà canvis també en l’estacionament.

Al carrer Alfons xiii estarà prohibit, però en principi es permetrà aparcar als carrers d’ús exclusiu de circulació de veïns sempre que no generi problemes en la convivència.

Els contenidors d’escombraries es col·locaran al carrer Isabel la Catòlica i Jaume I, per una banda, mentre que per l’altra, s’emplaçaran prop de Foradada amb Alfons XIII.