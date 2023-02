Mireia P. Martos fotografia els ocells de l’Anoia en una nova exposició de la Biblioteca

«Riquesa ornitològica de l’Anoia» és el títol de la nova exposició del Punt dels lectors de la Biblioteca, amb imatges captades per la poblatana Mireia Pintado Martos. Aquesta aficionada a les aus i la fotografia vol donar a conèixer així «la riquesa brutal d’ocells que tenim a l’Anoia». Així, a la mostra s’hi poden veure amb tot luxe de detalls ocells de tota la comarca: Calaf, Rubió, Capellades, la Pobla o Vilanova del Camí. És en aquest municipi on cal aturar la mirada, ja que «el parc fluvial de Vilanova i el Bosc de ribera que l’envolta és especial per als ocells migradors», explica.

Al llarg dels seus anys d’afició, Pintado ha pogut viure moments especials, com la descoberta d’una polla pintada, «que no és gens comú, a l’Anoia!». Amb aquesta exposició Mireia Pintado Martos vol contribuir al coneixement dels nostres ocells i la sensibilització mediambiental per tal que la gent tingui més cura i respecte cap a la natura. Explica, en aquest sentit, que no es pot donar menjar als ànecs del riu, perquè es crea un desequilibri en el propi ecosistema que pot fer proliferar la presència de rates.

A la Mireia, l’afició pels ocells li ve del seu avi, recorda, i la fotografia «sempre m’ha agradat perquè et permet quedar-te un moment i que no se t’oblidi». A llarg dels anys s’ha anat formant en els dos camps i actualment forma part de l’Associació Fotogràfica de la Pobla i impulsa el web www.birdingicaro.com per viure la natura «d’una manera diferent». L’exposició es pot visitar fins al 3 de març a la tercera planta de la Biblioteca.