“Miranius”, de De_Paper, porta titelles i música a l’Ateneu

El grup La Xarxa d’Igualada se suma als actes musicals de Santa Cecília presentant una funció de la companyia De_Paper. Miranius: l’aventura d’habitar el món, que van estrenar a la darrera Mostra Igualada i va guanyar el Premi Xarxa Alcover 2022. Miranius és un espectacle sobre la coexistència de diverses espècies animals, i sobre les conseqüències que hi té l’empremta humana, creat pel titellaire Joan Alfred Mengual i la música Núria Lozano. Aquest espectacle musical il·lustrat es representarà demà diumenge a ¼ d’una del migdia, al Teatre Municipal Ateneu.

Les entrades són a 7 € i a 5 € per als socis de Xarxa. La venda d’entrades és en línia a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/ i el diumenge des d’una hora abans de l’inici de la funció a la taquilla del Passatge Vives. Espectacle per a públic familiar, a partir de 4 anys.

De_paper

Joan Alfred Mengual, artista visual i titellaire, i la música Núria Lozano, van començar a treballar junts al projecte Musiquetes de Paper, una coproducció de Fem Sonar Les Musiquetes i Joan Alfred, proposta amb la qual van guanyar la 3a Beca d’Innovació en Cultura Popular Jaume Casademont. És en aquest projecte on el Joan Alfred emprèn el treball i la recerca sobre els teatres de paper i la il·lustració bidimensional portada a l’espai escènic. A principis de l’any 2014 inicien el camí com a De_paper amb la voluntat de crear una plataforma on desenvolupar espectacles multidisciplinaris com ho han estat: Dins la panxa del llop (estrenada al Festival Guant de Valls 2015) i Una poma, un pomer (2018).

Per a Miranius el Joan Alfred i la Núria s’han acompanyat d’altres grans professionals, com el dramaturg Jordi Palet, el titellaire i escenògraf Eudald Ferré, el músic Oriol Cases, els il·luminadors Roc Laín i Oriol Rafi que també és sonidista. La Marta Gorchs els ha assessorat en el moviment escènic i Antoni Serra en l’apartat científic. El vestuari és de la Txell Miras.

Miranius: l’aventura d’habitar el món

Miranius parla de com els humans fem caus i nius (és a dir: cases, carreteres i pàrquings) allà on els tenen els animals. La parella artística presenta un fragment de vida que es va desplegant com un conte il·lustrat. L’espectacle és una metàfora del seu procés artístic, però també el de la natura. “És com un test on al principi només hi ha terra i de seguida hi apareix herba o una formiga. Com un full en blanc on el llapis es passeja o un espai que s’omple de música”. Aquesta pulsió per crear i construir que tenim els humans els va portar a pensar com articulem la vida i la convivència amb els altres éssers vius. L’espectacle va anar prenent forma després del confinament, que recorden que va ser un moment on tothom semblava sortir a la natura per gaudir dels espais verds. En paral·lel, el seu fill els deia: “ens estem carregant el món!” Totes aquestes reflexions van anar casant amb d’altres inquietuds que ja havien tingut com a companyia.

Hi apareixen grills, aranyes, abelles, ocells, talps i formigues. La vida s’escampa per tots els racons. A la riba d’un riu, les bestioles comparteixen un tros de terra. Cadascuna amb el seu niu, el seu cau, el seu catau. De vegades com veïnes ben avingudes, d’altres no tant. Un bon dia hi arriba una nova espècie, la humana. Una pagesa que també hi fa el seu niu: una barraqueta de canya i fang. Amb el pas dels anys, però, aquell niu humà anirà creixent. Com s’ho faran les bestioles per continuar vivint en aquell indret? Miranius és la història d’un paisatge. Un paisatge on cada animal, cada arbre, cada pedra o cada meandre del riu hi té el seu encaix, i com si de peces d’un tàngram es tractés, amb cada moviment fan néixer noves figures, noves realitats.

Els animals i la natura sempre han estat molt presents als espectacles de De-_Paper, aquí fan una reivindicació de la terra. L’espectacle, lluny de ser un documental pamfletari és una faula musical que connecta perfectament amb tota mena d’espectador. El jurat va atorgar el 5è Premi Xarxa Alcover de la Mostra d’Igualada a Miranius per la indiscutible qualitat artística, plàstica i musical i pels valors que transmet sobre la coexistència de les diverses espècies animals amb l’home.