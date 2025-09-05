Miralles s’omple de jazz aquest cap de setmana amb el ‘Som Jazz’

El municipi de Santa Maria de Miralles tornarà a omplir-se de música i ambient festiu amb la celebració de la setena edició del Festiva de Jazz.
El Festival Som Jazz, ja és una cita consolidada dins el calendari cultural de la comarca. La setena edició d’aquest festival tindrà lloc els dies 5 i 6 de setembre de 2025 al recinte de l’Ajuntament, i oferirà dues nits de música en directe amb un cartell de grans músics del jazz del territori català.
La programació s’iniciarà el divendres 5 de setembre a les 19.30 amb l’actuació de la Fredi’s Jazz Band, una formació de joves talents que fan vibrar amb el seu so fresc i energètic, ideal per obrir el festival amb força. A més, tots els assistents podran gaudir d’un refrigeri en un ambient proper i acollidor.
El dissabte 6 de setembre també a les 19.30, la veu delicada i potent de Maria Betriu donarà pas a Cordes del Món, un projecte musical que fusiona estils i tradicions amb instruments de corda d’arreu del planeta. Per tancar el festival els assistents gaudiran d’un tast de vi, i rebran una copa com a record (fins a esgotar existències).
Les entrades ja es poden adquirir a través del web o presencialment a l’Ajuntament.