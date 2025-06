Una mirada complementària a la salut mental: el valor de les Flors de Bach

Autor: Naturterapias

Flors de Bach: un recurs complementari en la cura de la salut mental

En els darrers anys, els trastorns relacionats amb la salut mental —com l’estrès crònic, els atacs de pànic o l’ansietat— han crescut de manera significativa en la nostra societat. A Catalunya, s’estima que prop del 40 % de la població experimenta algun d’aquests desequilibris emocionals. Aquest augment ha impulsat l’interès per enfocaments terapèutics més integrals i personalitzats.

Equilibra les emocions de manera natural amb les Flors de Bach, dins d’un enfocament terapèutic integral i respectuós

Dins l’àmbit de la medicina integrativa, que combina tractaments mèdics convencionals amb teràpies complementàries basades en l’evidència, les essències florals —especialment les conegudes com a Flors de Bach— es consoliden com una eina valuosa per a l’abordatge emocional.

Un enfocament natural i emocional

Les Flors de Bach són essències naturals desenvolupades pel doctor Edward Bach a la dècada de 1930. Aquest metge i homeòpata britànic creia que la malaltia física era sovint el resultat d’un conflicte emocional no resolt. Així, va crear un sistema terapèutic que, a través de l’energia vibracional de flors silvestres, buscava equilibrar emocions com la por, la tristesa, la incertesa o la desesperança, estimulant qualitats positives en la persona.

Aquestes essències no contenen principis actius químics, sinó que actuen en l’àmbit energètic i emocional, reforçant la capacitat d’autoregulació de l’organisme. Des de la medicina integrativa, s’entenen com a recursos complementaris que poden acompanyar els tractaments convencionals, afavorint una recuperació més profunda i conscient.

Una eina útil en mans expertes

Quan les essències florals s’utilitzen sota la guia d’un terapeuta especialitzat, poden contribuir al restabliment de l’equilibri emocional i tenir un impacte positiu en trastorns com l’ansietat, l’insomni, l’estrès posttraumàtic o la depressió.

Així ho afirma Esther García Miralles, terapeuta i formadora amb més de 20 anys d’experiència en teràpia floral, mineral i psicoteràpia emocional, i directora del centre Naturterapias. Esther ofereix un acompanyament personalitzat a través d’entrevistes profundes per identificar les essències més adequades per a cada cas.

Amb una sòlida formació en psicoteràpia integrativa i una àmplia trajectòria en l’ús de diferents sistemes florals, destaca per la seva capacitat d’integrar eines naturals amb mètodes terapèutics convencionals. Segons explica, “el treball emocional amb essències és especialment útil en moments de crisi, processos de dol, bloquejos o canvis vitals, i sempre ha d’integrar-se dins d’un marc terapèutic segur i professional”.

Un complement, no un substitut

És important remarcar que les essències florals no substitueixen tractaments mèdics o psicològics, sinó que actuen com a complement dins d’un enfocament integral. La medicina integrativa aposta precisament per aquesta visió holística de la salut: tractar la persona de forma global, combinant ciència, sensibilitat i consciència emocional.

En un moment en què la salut mental exigeix respostes més àmplies i humanes, les Flors de Bach es presenten com una via natural, segura i respectuosa per acompanyar el camí cap al benestar emocional.