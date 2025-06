Miquel y Costas inverteix 45,7 milions el primer any del seu pla en millores tecnològiques i logístiques

L’empresa paperera Miquel y Costas ha invertit 45,7 milions d’euros durant el primer any del seu pla per impulsar millores tecnològiques i logístiques. Es tracta de la iniciativa per al període 2024-2026 i que contempla un desemborsament total de 120 milions. En un comunicat, la companyia paperera detalla que més dels 30 milions d’aquesta primera despesa s’han destinat a la millora de la producció, en especial, de les factories del grup a València i Capellades. D’altra banda, s’han dedicat més de 10 milions a la sostenibilitat i a la millora del rendiment energètic amb el foment de la reutilització de l’aigua i la posada en marxa de plaques fotovoltaiques, entre altres mesures.

El grup paperer també ha invertit 2,7 milions d’euros en R+D+I per a “solucions innovadores”. En aquest sentit, ha concretat que s’han aconseguit millores en productes industrials com ara en el segment dels papers termosellables per a la indústria alimentària i de l’embalatge alimentari.

Miquel y Costas preveu “mantenir el mateix ritme inversor” i ha subratllat que estarà “atent” a oportunitats de creixement inorgànic que puguin sorgir al mercat.