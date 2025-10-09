No, el Ministeri de Salut no t’està enviant SMS ni trucant-te demanant-te les dades: és una estafa

L’agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Departament de Salut de la Generalitat han alertat d’un missatge fals que està corrent en relació amb una suposada cinquena dosi de la vacuna de la Covid, de la grip, o per renovar la targeta.
S’està duent a terme una acció fraudulenta a on, a través d’una trucada o d’un SMS -suposadament del Ministeri de Salut-, demanen les dades personals per la vacuna de la grip i la covid o per a renovar la targeta sanitària; dades, que després es fan servir per dur a terme ciberdelinqüència.
Des de les institucions corresponents ja han advertit que no és informació oficial i que es tracta d’una acció fraudulenta; recordar que si algun ciutadà ha patit alguna estafa per causa d’aquest motiu, pot denunciar-ho als Mossos d’Esquadra.