Milers de visitants omplen el passeig d’Igualada per FirAnoia 2025

Durant el passat cap de setmana, del 19 al 21 de setembre, milers de visitants han acudit a FirAnoia per conèixer l’oferta comercial d’un centenar d’expositors d’arreu de la comarca, que han omplert un total de 16.800m2 al Passeig Verdaguer i a la Plaça de Cal Font, i per a participar a l’atapeït programa d’activitats culturals i artístiques. El balanç que fa l’entitat organitzadora, Fira Igualada, és molt positiva tot i que la pluja va obligar a cancel·lar les úniques tres activitats previstes per diumenge a la tarda.
El president de Fira Igualada, Ivan Sánchez Enrique, destaca que la resposta ha estat molt satisfactòria: “tant la resposta dels expositors, que ens han fet arribar un bon balanç de la seva experiència, com de la multitud de gent que ha omplert el Passeig i Cal Font durant tot el cap de setmana, especialment dissabte a la tarda, que és quan vam viure el moment de màxima afluència”. El president de Fira també explica: “les entitats, i projectes socials, culturals i artístics que hi han participat fent diverses activitats també ens han fet arribar la seva satisfacció i agraïment per haver-ne pogut formar part”.
70 cotxes venuts en tres dies
Una de les dades objectives que permet valorar el resultat de FirAnoia és la xifra de cotxes venuts. A l’Espai Automoció situat a la plaça de Cal Font durant els tres dies de la Fira s’han venut un total de 70 cotxes, dinou més que l’any passat, quan se’n van vendre 51, i 26 més que l’any 2023, quan se’n van vendre 44. La pluja va obligar a cancel·lar el sorteig presencial entre els compradors, que es farà aquesta setmana de manera virtual.
Bona acollida de les novetats
Enguany, la fira ha fet un pas endavant amb la incorporació de nous espais com l’Espai Podcast (dins un dels prototips dels estands nous), l’Espai DJ, l’Espai POPUP i una programació cultural amb més espectacles i concerts de proximitat. També s’ha reforçat el vincle amb el territori, amb un espai específic per als artesans de la comarca que per primera vegada ja hi eren des de divendres a la tarda, i una major presència d’entitats locals. Els més petits han tingut el seu protagonisme amb la MiniFira, plena d’activitats durant tot el cap de setmana, i l’ExplorAnoia, una proposta itinerant per tot el recinte que va esgotar tots els mapes ja el dissabte a la tarda. De manera excepcional, dissabte es va fer el Mercat d’Antiguitats, que es tornarà a celebrar, com és habitual cada darrer diumenge de mes, aquest proper diumenge 28 de setembre de 9 a 14 h.
Un altre dels grans eixos d’aquesta edició ha estat la sostenibilitat. L’organització ha estrenat estands, una comunicació visual més neta i elements decoratius reutilitzables, una aposta que vol estendre i consolidar no només a la propera edició de FirAnoia sinó també a totes les fires per tenir un impacte global en totes les seves activitats.
El President de Fira Igualada, Ivan Sánchez Enrique, expressa: “Tenim moltes ganes de poder seguir treballant per aquests nous formats de FirAnoia: uns formats més sostenibles, col·laboratius, oberts i amb un toc d’innovació”.
FirAnoia està organitzada per l’entitat sense ànim de lucre Fira Igualada, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i el patrocini de Vera i Dalmau Motor.