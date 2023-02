Milers de persones omplen els carrers d’Igualada per gaudir de la Rua de Carnestoltes

Aquest any la festa de la disbauxa ha tornat amb tota la força d’abans de la pandèmia a Igualada. Un total de 17 comparses, moltes escoles i entitats de la ciutat han participat en la rua de Carnaval arribant a la xifra de 1.500 persones.

La Rua, que va iniciar-se a 2/4 de 7 de la tarda, va arreplegar a milers d’espectadors durant tot el recorregut i a la Plaça Cal Font, on es va fer la llegida del pregó aquest any, pel Gremi de Traginers i l’entrega dels premis a les millors comparses.

Els guanyadors han estat l’Associació Camp del Rei amb el 1r premi; Lokiloké 2n premi; i l’Escola Ateneu Igualadí, 3r premi.

La Rua va ser encapçalada, una vegada més, per la Banda de Cornetas y Tambores de La Cofradía de Fátima. Tancant la comitiva, hi havia la carrossa de la Reina Carnestoltes, aquest any a càrrec de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, tasca que ja havia fet l’any 2008.