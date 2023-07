Miki Núñez, protagonista del concert de Festa Major de Vilanova del Camí

Serà el gran concert de la Festa Major 2023 a Vilanova del Camí. Miki Núñez presentarà el seu nou disc 121 editat el mes de juny, a la plaça del Mercat, el dissabte 2 de setembre, en una de les nits més destacades del programa festiu.

Aquest estiu el de Terrassa ha iniciat la gira 2023 amb tres grans concerts. El primer va aplegar 4.000 persones al Sant Jordi Club de Barcelona a finals de juny. El segon va ser a València (als Jardins de Vivers, el primer de juliol) i l’últim a la seva ciutat, Terrassa on va reunir més de 15.000 persones.

Vilanova del Camí serà una de les destinacions de la gira de l’artista català amb motiu de la Festa Major. Seguint la línia dels concerts que està fent aquest estiu, de segur satisfarà el públic amb un repertori que barreja cançons del nou disc com ara Entre un millón, Suerte, Dime que no duele, Más de la cuenta o La mitad, amb els seus èxits; cançons que s’han convertit en himnes entre els seus fans com La venda, Celébrate, Me vale, o les més íntimes Escriurem o No m’ho esperava.

A més, els nous singles han adquirit en els directes de Miki una nova dimensió amb una producció molt més acurada que juntament amb una renovada direcció musical aporta molta més energia i bon rotllo.

Apassionat per la música des de petit, abans de donar-se a conèixer nacionalment, va formar el grup Altercat i va ser vocalista del grup Dalton Bang. El 2018 va concursar a Operación Triunfo i va saltar a la fama després de representar Espanya al Festival d’Eurovisió 2019 amb la cançó La venda.

Des d’aleshores ha anat sumant fites a la seva carrera. Amuza va ser el seu primer àlbum el 2019. Després va venir Iceberg, del qual va oferir durant 2021 i 2022 més de 60 concerts per tota Espanya. Els últims anys han estat de creixement per l’artista terrassenc amb concerts multitudinaris com el de La Mercè en Barcelona o Sabadell, on va reunir més de 50.000 espectadors.

També ha tingut una presència destacada com presentador i col·laborador en programes líders d’audiència, com Eufòria de TV3, Got Talent de Tele 5 o La Noche del Benidorm Fest de TVE.