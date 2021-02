Mig segle sense els Beatles

Ja fa cinquanta anys que els Beatles ho varen deixar córrer. A l’any 1970, després de una dècada de creació i activitat musical compartida, Paul McCartney va anunciar el trencament del grup, significant la separació professional i artística dels seus quatre membres. Cinquanta anys són molts anys, però el cert és que la música dels nois de Liverpool mai no ha deixat de sonar ni d’escoltar-se. Rememorant aquell comiat, farem memòria d’algunes de les millors cançons d’aquell històric grup musical.

Tell my Why

Una de les cançons més conegudes del disc i pel·lícula A Hard day’s night, realitzada a l’any 1964 per Richard Lester. Va ser escrita per John Lennon, qui també es va fer càrrec de la veu solista. Registrada en plena era de beatlemanía, és una de les més rítmiques i infal·libles cançons d’amor (o desamor, si voleu) del quartet.

https://youtu.be/tkuKMuWhn28?list=TLPQMDEwOTIwMjBK-89J1Hrc4w

Yesterday

Registrada en solitari pel seu autor (Paul McCartney) el dia 14 de juny de 1965, és sens dubte una de les tonades punteres dels Beatles i alhora, una de les melodies imprescindibles del segle XX. De fet, se’n coneixen més de dues mil versions, totes elles editades en disc. Bonica, emotiva, melangiosa…

https://youtu.be/PBCNsMSkaYo

Help!

Aquesta categòrica i vibrant cançó de John Lennon (en la que demana ajuda) també va donar nom a la segona pel·lícula (Richard Lester, 1965) i al cinquè longplay del fabulós grup musical britànic. Editada també en format de single de vinil, va ser número 1 als hit parades de Gran Bretanya, Estats Units i de mig mon.

https://youtu.be/2Q_ZzBGPdqE

Medley

En la seva discografia oficial, els Beatles van publicar aproximadament unes 190 cançons. Pel cap baix, mig centenar d’elles mereixerien destacar en qualsevol antologia de les millors cançons populars del segle XX. Ben segur que hi serien, entre moltes d’altres, A hard day’s night, He comes the sun o A day in the life.

https://youtu.be/1eJbPxSs-Fk

Words of love

Un dels ídols adolescents de Paul McCartney va ser el gran músic i cantant Buddy Holly, mort en un accident d’aviació el mes de febrer de 1959. Quatre anys després, els Beatles li van retre homenatge enregistrant una de les cançons de l’admirat artista texà, Words of love, que es va incloure dins l’àlbum Beatles for sale (1963).

https://youtu.be/r5nARZKS-AY

Julia

“Somriure del vent, noia del oceà, truca’m, i llavors cantaré una cançó amorosa per a Julia”. John Lennon, tantes vegades ressentit, immoderat i radical, també va escriure algunes cançons molt sentides, cas de Julia, un bonic i trist cant d’amor a la seva pròpia mare, Julia Stanley, a la que un conductor inexpert va atropellar mortalment a un carrer de Liverpool a l’any 1958, als 44 anys.

https://youtu.be/SSlf2_A_8qM?list=TLPQMDEwOTIwMjBK-89J1Hrc4w

Strawberry Fields Forever

Tots els nens tenen el seu paradís secret. El de John Lennon es deia Strawberry Fields, el gran jardí de l’orfenat que hi havia al costat de la casa de la seva tieta Mimi. John saltava les reixes vermelles i jugava al jardí amb els nens de l’orfenat del barri de Woolton, a Liverpool. Aquell lloc inspiraria una de les seves millors cançons, considerada una cimera del pop psicodèlic.

https://youtu.be/HtUH9z_Oey8

Something

Ocult darrere l’imponent ombra de Lennon i McCartney, el discret George Harrison no va destacar fins molt entrada la dècada dels anys 60. Però llavors sorprendria amb algunes cançons extraordinàries, cas d’aquesta. Després de Yesterday, és la segona cançó beatle més versionada per altres artistes, tant grups com orquestres i solistes de tota mena, inclosos Elvis Presley i Frank Sinatra.

https://youtu.be/UelDrZ1aFeY?list=TLPQMDEwOTIwMjBK-89J1Hrc4w

Revolution

“Dius que vols una revolució. Molt bé, tots volem canviar el món. Em dius que es evolució. Bé, saps que tots volem canviar el món. Però si em parles de destrucció, llavors no comptis amb mi”. Un dels temes més emblemàtics del pacifista John Lennon. La cançó es va editar en molts països com a cara B del single Hey Jude.

https://youtu.be/BGLGzRXY5Bw

Hey Jude

Certament, algunes cançons suporten la infal·lible prova del temps. És el cas d’aquesta inoblidable melodia de Paul McCartney. Paul la va cantar amb els Beatles, amb els Wings, en solitari i la seguirà cantant mentre segueixi viu. És un himne del segle XX, i també ja és un clàssic absolut de la música popular.

https://youtu.be/A_MjCqQoLLA

Free is a Bird

Diane Smith: “Vàrem posar aquesta cançó en el funeral del meu fill, a l’any 2009”. La cançó va ser originàriament enregistrada de forma incompleta per John Lennon el 1977, però no va ser fins el 1994 quan Ringo, George i Paul McCartney la van completar i editar. Free is a bird va ser integrada en el disc i en el documental The Beatles Anthology, obtenint gran difusió i vendes milionàries.

https://youtu.be/ODIvONHPqpk

Don’t let me down

Escrita per John Lennon a l’any 1968, aquesta cançó va ser inclosa en l’elapé Let it be, sent igualment enregistrada per The Beatles dalt del terrat de l’edifici Apple el dia 30 de gener de 1969. Aquell va ser el darrer concert del grup, que irremeiablement es trencaria pocs mesos més tard.

https://youtu.be/-AWYn2cy1oo?list=TLPQMDEwOTIwMjBK-89J1Hrc4w

Good night

“Ara és el moment de dir bona nit. Ara el sol ha apagat la seva llum. Bona nit, dorm bé”. John Lennon va escriure aquesta cançó de bressol per al seu fill Julian, que llavors tenia cinc anys. Però deixaria que fos Ringo Starr qui la cantés, acompanyant-se d’una orquestra simfònica i d’un cor, els Mike Sammes Singers. Els oients del programa radiofònic La nit dels ignorants la coneixen molt bé.

https://youtu.be/BMv3a7Kx3eQ