MICU MICU, moda infantil amb ànima i compromís

Micu Micu és una marca de roba i complements per a nadons fabricats amb cotó orgànic i 100% produïts a Igualada. Nascuda el 2012 de l’experiència tèxtil de Carles Piernas i l’empenta creativa d’Anna Casas, aposta per la qualitat, el disseny amb valors i una producció responsable. Present a diversos països, es diferencia per oferir peces originals, duradores i properes, amb una clara vocació de sostenibilitat.

Quan la creativitat i el compromís es troben, neixen projectes com Micu Micu, una marca de roba infantil amb identitat pròpia. Al darrere hi ha Carles Piernas i Anna Casas, que han sabut obrir-se camí en el competitiu món del tèxtil amb una proposta de moda còmoda, de qualitat i amb valors.

Parlem amb ells per conèixer els inicis de l’empresa, la seva expansió internacional i com afronten el repte de créixer sense perdre l’essència.

Com va començar la relació professional entre Carles Piernas i Anna Casas?

L’Anna és la meva dona. Professionalment es dedica a l’arquitectura i a l’interiorisme, però va tenir un paper clau a l’hora d’animar-me a iniciar aquest projecte. Va ser qui va ajudar a definir els primers passos de Micu Micu.

Per què decideixen crear aquesta empresa?

Des del 1997 fabriquem per a diferents marques del sector de la moda, però va ser el 2012 quan vam decidir llançar la nostra pròpia marca. Vèiem que el món dels nadons estava ple d’oportunitats per explorar i millorar, i això ens va motivar a fer el pas.

D’on surt el nom Micu Micu?

Volíem un nom fàcil de recordar i que es vinculés de manera natural amb el nostre logo. Ens vam inspirar en una expressió molt habitual a casa quan els nens fan entremaliadures: “No facis més el mico, va!” D’aquí va sorgir “Micu Micu”.

Quina gamma de productes ofereixen?

Ens especialitzem en roba i complements per a nadons, elaborats amb cotó orgànic i fabricats íntegrament a la nostra fàbrica d’Igualada.

Per què van optar per la roba infantil?

Ens venia de gust trencar amb els dissenys clàssics i repetitius que dominaven el sector. Volíem aportar color, originalitat i un toc de disseny fresc i actual a la moda per als més petits.

Com comercialitzen els seus productes?

Som una marca multicanal. Venen a través de la nostra botiga online, en botigues multimarca, a Amazon, al nostre showroom i també en espais com el Rec Stores.

A quins països exporten les seves col·leccions?

Treballem amb diversos països d’Europa com Itàlia, França, Alemanya, Bèlgica i Holanda, i també amb mercats com els Estats Units, el Canadà i el Regne Unit.

Micu Micu és una marca amb valors. Com ho traslladen al mercat?

Tots els nostres productes es fabriquen a Igualada amb fil de cotó orgànic d’alta qualitat. Apostem per la proximitat, tant amb els clients com amb els nostres distribuïdors, i això es reflecteix en cada peça que fem.

Creuen que la creativitat i la qualitat són la clau del seu èxit?

Sí, sens dubte. Són els elements que ens diferencien. Volem fer coses boniques, però sobretot ben fetes.

La qualitat és, doncs, un valor irrenunciable?

Amb els anys hem après que la qualitat no es negocia. Ha d’estar per sobre de tot, sempre.

Com veuen el futur de Micu Micu i del sector tèxtil en general?

Volem ampliar la nostra gamma de productes de puericultura, incorporar nous models de roba i allargar una mica més les talles, fins als 12 mesos. El sector evoluciona ràpid i cal adaptar-s’hi, però sense perdre l’essència.

Tota la producció és local?

Sí, tot es fa a Igualada. “Made in Igualada” és part de la nostra identitat.

Per què no han optat per deslocalitzar com han fet altres marques?

Perquè només produint nosaltres mateixos podem garantir el nivell de qualitat que volem oferir. Controlar tot el procés és clau.

Quina opinió tenen sobre el model de producció accelerat de la moda actual?

És una bogeria. No compartim en absolut el ritme de col·leccions cada quinze dies que imposen les grans marques. Nosaltres només produïm allò que sabem que podrem vendre. Apostem per un model sostenible i responsable.