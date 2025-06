Els Micropobles de Catalunya proposen la creació de centres multiservei per als municipis sense comerços

L‘Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) ha reclamat aquest dilluns al Parlament polítiques públiques que possibilitin la viabilitat dels comerços en l’àmbit rural. En el marc de la ponència del projecte de Llei de Comerç, Serveis i Fires, l’entitat ha proposat un programa de creació de centres multiservei per als petits municipis que no compten ni amb botigues ni restaurants. De fet, el 37,4% dels pobles de menys de 1.000 habitants (179) no té cap botiga, mentre que el 45,8% (219) només tenen entre un i tres comerços. Dins dels territoris més afectats, hi ha la comarca de l’Anoia, juntament amb el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, Segarra i el Solsonès.

“La fragilitat del comerç de proximitat pren especial rellevància en l’àmbit rural perquè han de fer front també al despoblament i al progressiu envelliment de la població”, ha recalcat el vicepresident de l’Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, que ha detallat que els centres multiservei serien espais on oferir serveis de comerç i restauració. “Aquest programa ha d’anar acompanyat de suport econòmic i tècnic per facilitar l’adequació d’espais i el model de gestió”, ha continuat Serrà, que ha parlat de la creació d’una xarxa catalana d’espais multiservei rurals que canalitzi aquests recursos.

“Aquesta proposta va més enllà d’una activitat econòmica com obrir un bar o una botiga, estem creant un espai de trobada amb valor social que beneficia a la comunitat i contribueix a donar resposta al repte demogràfic i a l’equilibri territorial del país”, ha posat sobre la taula el vicepresident de l’MdC. Pel que fa a la llei de Comerç, serveis i fires i del decret d’ordenació d’equipaments comercials, Micropobles de Catalunya sol·licita l’equiparació dels criteris de localització i d’ordenació dels petits establiments comercials als de la resta de categories i adequar-los a les morfologies dels municipis de fins a 5.000 habitants, especialment en municipis rurals.

En la mateixa línia, l’entitat aposta per la diferenciació d’àrees de promoció econòmica rural per lluitar contra la “desertització comercial” en aquest àmbit. Pel que fa a la compra de productes en línia, es proposa que s’asseguri el lliurament també a les àrees rurals a través de punts de recollida propis o aliens. “Cal abordar aquestes i altres qüestions de fons en l’àmbit comercial per facilitar que no s’agreugi la manca de serveis comercials i l’aïllament de la població al món rural català”, ha conclòs Serrà