Micropigmentació de l’arèola i el mugró, el tancament del cercle en superar un càncer de mama

La micropigmentació suposa tancar el cercle. És com el colofó final de tot aquest procés.” Així ho explica l’Alba, pacient de l’Hospital Universitari d’Igualada diagnosticada d’un càncer de mama hormonal el gener de 2023. Després d’una mastectomia i una reconstrucció mamària al mateix quiròfan, havia passat dos anys sense mugró: “El fet que ara pugui tancar aquest procés amb la micropigmentació és un dia feliç que fa que tot aquest malson hagi arribat al final.”
Per a moltes dones com l’Alba, la micropigmentació de l’arèola i el mugró és l’últim pas d’un procés llarg i complex, i té un gran valor simbòlic i emocional. Coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama (19 d’octubre), l’Hospital d’Igualada destaca l’impacte emocional d’aquest últim pas en la recuperació de les pacients.
Després d’una mastectomia, la recuperació dels teixits necessita temps, i cal esperar abans de poder fer aquesta intervenció, que restableix la imatge i ajuda a tancar una etapa vital.
“Per a moltes dones, aquest és el punt final del seu tractament. Els permet mirar-se al mirall i reconèixer-se de nou”, explica Assumpta Espinagosa, infermera gestora de casos de la Unitat Funcional de Mama de l’hospital igualadí.
La micropigmentació de l’arèola i el mugró és una tècnica de pigmentació semblant a la d’un tatuatge però en una capa més superficial de la pell, que utilitza pigments d’origen vegetal per recrear el to natural del complex arèola-mugró. El resultat és una sensació visual de volum i simetria amb l’altra mama.
El procediment es fa en dues o tres sessions. El servei és gratuït i es realitza a les instal·lacions del mateix hospital, per una infermera especialitzada.
En el darrer any, l’Hospital Universitari d’Igualada ha realitzat prop de 40 sessions de micropigmentació per completar la reconstrucció mamària de 17 dones que han superat un càncer de mama. La tècnica, incorporada el juny de 2024, permet simular l’aspecte i la simetria del pit després d’una extirpació (mastectomia) o d’una oncoplàstia mamària, i representa la culminació del procés de reconstrucció.
A l’Hospital Universitari d’Igualada s’atenen cada any més de 90 pacients amb càncer de mama, i es realitzen una mitjana de 24 mastectomies amb reconstrucció.
Tot i que el centre compta amb un cirurgià plàstic especialitzat des de l’any 2020, no va ser fins l’any passat que les pacients poden completar tot el procés, amb la micropigmentació inclosa, dins del mateix circuit assistencial.