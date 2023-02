Metges residents es formen en cirurgia laparoscòpica a l’Hospital d’Igualada

Nou metges residents de Cirurgia provinents de diferents hospitals catalans s’han format durant tres dies, de l’1 al 3 de febrer, en cirurgia endoscòpica a l’Hospital Universitari d’Igualada al XIV Curs de formació bàsica en cirurgia laparoscòpia per a residents de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu. Una formació equivalent a 30 hores lectives organitzada pel Servei de Cirurgia General i Especialitats de l’hospital igualadí, amb el suport de l’Asociación Española de Cirujanos i la col·laboració d’Storz i Medtronic.

Es tracta d’un curs que s’imparteix cada any a 4 hospitals catalans, que any rere any reuneix desenes de metges residents per ajudar a adquirir les nocions bàsiques en cirurgia laparoscòpica (una cirurgia mínimament invasiva que es realitza a través de petits orificis a la cavitat abdominal). Les sessions formatives alternen presentacions teòriques i d’aspectes tècnics, i tècniques quirúrgiques per via laparoscòpica, així com el visionat de diferents intervencions quirúrgiques. Durant el curs, els metges residents participen en simulacions pràctiques amb pelvi-trainer, un aparell que permet entrenar les habilitats, tant manuals com oculars, necessàries en les tècniques laparoscòpiques.

El Dr. Rubén Hernando Tavira, Director del Servei de Cirurgia General i Especialitats Quirúrgiques de l’Hospital Universitari d’Igualada, ha destacat la “gran implicació de tot l’equip del servei en la realització del curs, que ofereix l’oportunitat de donar a conèixer les tècniques quirúrgiques laparoscòpiques que es realitzen al nostre centre amb excel·lents resultats”.