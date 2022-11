Metges de Catalunya convoca vaga de facultatius el 25 i 26 de gener

Metges de Catalunya, sindicat majoritari del personal mèdic, ha anunciat la convocatòria d’una vaga de facultatius de la sanitat pública per al 25 i 26 de gener. El sindicat fa una crida als facultatius perquè “encapçalin una mobilització històrica” per reconstruir el sistema, ja que considera que la situació actual és “insostenible” per la “sobrecàrrega assistencial, la falta de metges i la precarietat de les condicions laborals dels professionals”. A més, avisa que les dues jornades d’aturada poden tenir continuïtat segons com evolucioni la situació. Metges de Catalunya va presentar fa uns dies al Parlament més de 50.000 signatures per a la millora de la sanitat pública i va alertar del risc de la continuïtat del servei públic de salut.

La crida de vaga va dirigida als 25.000 metges que el sindicat calcula que treballen al sistema sanitari públic de Catalunya, en tots els àmbits assistencials. En una roda de premsa aquest dilluns per anunciar les mobilitzacions, amb el lema “Ho has donat tot, no has rebut res”, el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, ha avançat que la vaga es podria allargar si no s’assoleix un “pacte satisfactori per a tots els metges”.

El sindicat demana un “pla de rescat” per “garantir la supervivència” de la sanitat pública de Catalunya i vol que el Departament de Salut posi sobre la taula “mesures contundents” amb un calendari per a tots els sectors. Lleonart ha instat la conselleria a arribar a un acord per evitar la vaga i ha assenyalat que l’anuncien amb dos mesos d’antelació perquè hi hagi marge per a la negociació.

El president del sindicat, Jordi Cruz, ha assenyalat que no han tingut “resposta” de les administracions i que només han rebut “copets a l’esquena” i “aplaudiments” dels responsables polítics. El sindicat ha assegurat que des que van presentar les més de 50.000 firmes al Parlament el 17 de novembre la conselleria no ha fet cap moviment.

El sindicat alerta de la “desafecció” dels professionals i de la “nul·la capacitat” per retenir talent del sistema públic de salut, així com de la pèrdua d’accessibilitat i de les llistes d’espera. “La societat no es pot permetre la sagnia de professionals ben formats”, ha avisat Lleonart.

La falta de professionals és un dels problemes més greus del sistema. El sindicat calcula, d’acord amb estudis de demografia mèdica, que en els propers deu anys es jubilaran uns 9.000 facultatius a Catalunya. El sindicat també adverteix que hi ha professionals que marxen a altres països, on els ofereixen millors condicions; altres que s’incorporen a hospitals privats o que estan abandonant la professió.

Per al sindicat, la situació és insostenible després de les retallades de fa deu anys, la pandèmia de la covid-19 i aquesta etapa de recuperació. El sindicat també anuncia la vaga mentre s’estan negociant els convenis del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat) i el de l’Institut Català de la Salut (ICS) des de fa mesos i sense propostes concretes, segons Metges de Catalunya.

Les reivindicacions: més metges, millores salarials i “dignificar” les consultes

El sindicat demana, en primer lloc, contractar més metges per al sistema públic de salut. Així, veu necessari planificar les necessitats de facultatius a curt, mitjà i llarg termini en funció de les jubilacions previstes en els propers anys, el dèficit en algunes especialitats i les hores extra de treball que han de fer els professionals per suplir la falta de personal.

Metges de Catalunya vol que s’aproximi la mitjana retributiva dels metges a Catalunya -de 55.000 a 70.000 euros a l’any sense guàrdies- a la dels països més propers. Segons dades facilitades pel sindicat, a França la mitjana és de 88.000 euros; a Alemanya, de 165.000 i a Bèlgica, de 152.000. Així, demana un increment retributiu lineal de 10.000 euros l’any per al personal facultatiu adjunt; de 7.000 per als metges residents (MIR) i de 5.000 vinculat a diferents complements.

Una altra reivindicació del sindicat és instaurar la jornada de 35 hores setmanals i que es respectin els descansos mínims per reduir l’esgotament dels professionals. També demana estudis de càrregues laborals cada dos anys, diferenciats per especialitats i centres de treball, per planificar les plantilles de forma adequada.

Metges de Catalunya reclama “dignificar” les consultes per assegurar la qualitat assistencial, amb agendes “raonables”, ja que ara poden arribar a tenir entre 50, 60 i 70 visites al dia, 10 en una hora.

També exigeix desvincular la formació dels metges de la indústria farmacèutica i garantir-ne l’actualització, amb un terç de la jornada laboral destinada a la formació, docència i recerca. L’última demanda que posen sobre la taula és eradicar la precarietat i que el sistema sigui capaç de retenir talent.

Preguntats per la possibilitat que altres col·lectius sanitaris se sumin a la vaga, els dirigents de l’organització han indicat que les reivindicacions que fan com a col·lectiu “no acostumen a ser assumides per la resta de sindicats”.