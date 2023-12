Més impostos que ningú

Publicitat

La setmana passada parlava de l’impost de successions i donacions i he de dir amb amargor que em vaig quedar curt. Hi ha un altre impost que només paguem els catalans. Es tracta de l’impost “sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica” que només paguem els catalans. Ningú més de l’estat el paga, tot i que tots els cotxes, fins i tot els estrangers, poden circular -i contaminar- pels nostres carrers i carreteres.

Veiem què en diu l’Agència Tributària Catalana: L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest tribut té caràcter finalista i nodreix a parts iguals el Fons Climàtic i el Fons de Patrimoni Natural. L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

És a dir: és un impost decidit per la Generalitat de Catalunya que només el paguem els catalans. Quan he defensat l’Agència Tributària Catalana com a forma d’anar bastint eines d’estat pròpies, ho feia pensant a acostar-nos a la independència, però aquests nois d’ERC el que fan és esprémer-nos encara més per resoldre el finançament autonòmic.

Companys no és això. No és això per al que volem Govern i Parlament. Si l’impost de successions i donacions el paguem més que ningú, aquest només el paguem nosaltres, però la pol·lució també ens arriba de l’altra banda de l’Ebre. Pagar més impostos ha de donar dret a millors serveis o, com a mínim, a una mica més de respecte per part de l’estat, que és qui ens toca la cartera. Doncs no, l’estat encara se’n fot de nosaltres dient que el nostre autogovern (de fireta) gestiona tan malament els serveis públics, que paguem més impostos que si no el tinguéssim.

L’espanyolisme pot semblar-nos una idea molt antiga, però de cap manera podem considerar-la curteta. Saben molt bé què fan. Si hem de ser iguals davant la llei amb independència d’on hem nascut, cal deixar en suspens aquest impost per més progressista, ecologista i d’esquerres que pugui ser. L’he de pagar només quan el paguin tots els territoris, si no és una injustícia damunt d’una injustícia, damunt d’una altra injustícia… i a més en un estat on els catalans som odiats.

Em queixo d’un altre impost que a mi no m’afecta. Fa dos anys i mig em vaig comprar un cotxe elèctric i, per tant, no he de pagar aquest impost. El problema és que la pèssima gestió dels afers governamentals que fa la gestoria d’assumptes de l’estat a Catalunya -abans dita Generalitat- provoca que s’hagin saltat tots els terminis legals sense pagar-me la mica de subvenció per compra de cotxe elèctric i desballestar-ne un de contaminant. Ep! I els fons per a aquesta subvenció venen d’Europa.

