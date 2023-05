Més de trenta jugadors participen al torneig d’escacs de La Veu

Ahir dissabte es va celebrar al gimnàs de l’Ateneu Igualadí el torneig d’escacs organitzat per La Veu de l’Anoia en commemoració del seu 40è aniversari. Fins a 33 participants, dividits en tres categories, van participar de l’esdeveniment, una xifra molt destacable tenint en compte els esdeveniments que hi havia durant el dissabte a la tarda a la comarca.

La periodista de La Veu, Noelia Garcia, va ser la presentadora dels participants i va conduir l’acte d’entrega de premis i la directora del setmanari, Pia Prat, va dirigir unes paraules als assistents com a agraïment a la seva participació i també detallant altres actes de celebració del 40è aniversari que ja s’han fet i es faran.

Pel que fa a la competició, els guanyadors van ser els següents:

Grup A – ELO > 1901:1r Sergi Alonso; 2n Joan Vilella i 3r Enric Barba

Grup B – ELO < 1901: 1r Antoni Vilalta; 2n Jordi Soteras i 3r Víctor Montaña

Grup C – No federats: 1r Bryan-kurt Massachs; 2n Òscar Companys i 3r Jan Ortuño

Grup D – menors de 16 anys: 1a Marta Orpinell, 2n Gerard Orpinell i 3r Oriol Ferrer.

En les categories A, B i C els premis van ser vals per gastar a Milar Martínez repartits de la següent manera: un val de 200 euros per al primer classificat, un val de 100 euros per al segon i un val de 50 euros per al tercer. En la categoria D es va donar un val de 50 euros per al primer classificat, 40 pel segon i 30 pel tercer. Per altra banda, a les dues noies participants al torneig, Marta Orpinell i Maria Claramunt se’ls va regalar una subscripció trimestral de La Veu de l’Anoia.

També es va entregar un arbre de l’empresa Arbre Team als primers i segons classificats de cada grup. Es tracta d’un premi que el guanyador ha d’anar fer creixent amb l’objectiu de replantar-lo al bosc al cap d’un temps.

El torneig comptava amb el patrocini de Milar Martínez i la col·laboració del Club Escacs Igualada, l’Ateneu Igualadí, el Patronat d’Esports (Ajuntament d’Igualada).