Més de 6.000 persones gaudeixen de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

El Col·lectiu Eixarcolant ha reunit aquest dissabte a la capital de l’Anoia, més de 6.000 persones, que cada any acudeixen per aprendre i gaudir de primera mà dels coneixements d’un bon grapat de professionals del món etnobotànic. Es tracta d’una ocasió única per descobrir, entre d’altres, els usos de les plantes silvestres comestibles.

Aquesta nova edició, evidencia el creixent interès de la societat per un canvi en el model agroalimentari, un canvi que passa per la construcció d’un sistema just, saludable i basat en la producció local i de proximitat.

Destaquen enguany la qualitat i el nivell de les diferents xerrades tècniques i aplicades, així com les demostracions gastronòmiques, els tallers o les sortides etnobotàniques, que en aquesta edició ha ampliat la seva oferta per oferir més activitats per gaudir en família. De fet, les activitats amb inscripció prèvia han penjat en la seva majoria el cartell d’aforament complet, amb més de 2.000 inscripcions, despertant l’interès tant d’aquelles persones que han viscut la jornada per primer cop com del públic fidel que hi participa des de les primeres edicions. A més, es van servir gairebé 800 racions al dinar de la Jornada, amb la pisana com a protagonista, un cereal ric en fibra i proteïnes que actualment només es cultiva de manera residual, tot i ser molt cultivat en temps antics.

La Jornada s’amplia

En aquesta edició, la Jornada s’ha ampliat tant en espai ocupat, ja que enguany la fira i mostra artesana s’ha ampliat un carrer, com en dates i localitzacions, gràcies a les diferents activitats paral·leles, com ara la Mostra Itinerant de Cinema Etnobotànic, la principal novetat, que avui mateix celebra els seu darrer passi a Olot i que ha acumulat més de 700 espectadors en les 30 projeccions realitzades arreu del territori, gràcies de nou a l’enxarxament amb entitats locals i a la tasca dels Nodes Territorial del Col·lectiu Eixarcolant.

Però també s’han recuperat les activitats prèvies a les Escoles de l’Anoia, amb gairebé una vintena de tallers tallers a 9 centres de la comarca, i s’ha celebrat la 2a edició dels Restaurants Silvestres, amb la participació de 6 restaurants (Ingravita, Kökobol, El Cafè de l’Ateneu, l’Espai Gastronòmic del Foment i el Cubs, a Igualada; i el Nean, a Capellades). Al cap i a la fi, un dels principals objectius d’Eixarcolant és apropar a la ciutadania la possibilitat de tastar les plantes oblidades perquè el seu consum es converteixi en un fet quotidià.

Un projecte que funciona gràcies al suport de la gent

Un any més, la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades (JGPO) ha confirmat que tot és possible quan es construeix gràcies a l’alegria, l’optimisme i les ganes de somiar i compartir, i és que l’element singular que dóna més força a l’esdeveniment és l’organització de caire voluntari que duu a terme el Col·lectiu Eixarcolant. Aquesta darrera edició ha comptat amb més de 200 persones voluntàries vingudes d’arreu amb un somriure permanent, totes amb ganes de participar-ne, de gaudir-ne i d’assolir canvis profunds i necessaris com a societat. Aquesta és l’essència veritable de la JGPO.

Des del Col·lectiu Eixarcolant agraïm especialment la participació a totes les persones voluntàries, ponents, talleristes i paradistes, per haver-ho fet possible, un cop més. També a l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia pel suport rebut, i a l’Ateneu Igualadí i les Escolàpies per la cessió d’espais.