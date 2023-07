Més de 5.000 persones gaudeixen de DeLlegendes a Tous

El Festival de Llegendes de Catalunya ha tancat aquest diumenge la seva 14a edició amb gran èxit de participació en tots els seus espectacles. En total, el cartell d’enguany comptava amb 47 propostes, la majoria de les quals han penjat el cartell d’entrades exhaurides.

Sant Martí de Tous, un poble de només 1.200 habitants, durant aquest cap de setmana s’ha multiplicat i és que es calcula que hi han hagut uns 5.000 espectadors. La gran oferta cultural i la qualitat del cartell ha omplert els carrers del poble anoienc un any més.

Han estat 4 dies d’activitat amb una programació farcida d’espectacles de teatre, música, dansa, titelles i narració. Una programació de múltiples propostes, per a petits i grans, i amb una aposta important pels projectes de nova creació, així com pels projectes de coproducció i de companyies residents. També ha destacat l’ampliació d’horitzons amb espectacles de companyies d’Occitània, d’Argentina i Ucraïna.

Amb la voluntat de crear vincles amb el territori, el DeLlegendes ha fet un pas més enllà i ha creat el “Llegendes al territori” una ampliació de la programació que es va avançar uns dies per oferir un tastet del festival als petits municipis veïns d’Argençola i Bellprat. A Bellprat el diumenge 18 i a Argençola el diumenge 25.

Les històries populars i d’arrel cobraven el protagonisme, de manera simultània, en nou espais del poble: el Castell, l’Ateneu, la plaça de l’Ajuntament, l’Església, el Safareig, el Casal, el Parc Bató, La Casa del Teatre Nu i l’Espai Llegendes. A més, de les creacions itinerants.

Han estat exactament 47 propostes artístiques amb companyies d’arreu del territori català. Maria Hervàs, codirectora del festival ha explicat que “una de les línies en què se centra el DeLlegendes des dels seus inicis és la dels vincles amb el territori. Ho fem creant vincles amb el sector amb fires com Fira Mediterrània o el Festival Càntut, i enguany, a més a més, amb el projecte “Llegendes al territori” perquè el festival arribi als pobles veïns”.

Per la seva banda, Victor Borràs, també codirector del festival, ha explicat que “tenim un compromís i responsabilitat per impulsar la cultura, per això fomentem la creació de noves obres, en alguns casos coproduïm amb companyies que durant l’any fan estada a la nostra residència artística i que els oferim el festival com a escenes per a les seves estrenes ”

A banda dels espectacles, els visitants també van poder gaudir d’un mercat d’artesania, una zona de foodtrucks i activitats paral·leles com assistir de públic al programa KidsXS de Catalunya Ràdio presentat per Pau Guillamet i amb la col·laboració de Txell Bonet que van emetre el programa en directe des de la plaça Manel Girona.

El voluntariat, segell del festival

Un total de 130 persones, veïns i veïnes del poble, han fet possible l’organització del Festival amb el seu voluntariat, i és que Sant Martí de Tous viu el festival d’una manera molt especial. Grans i petits, famílies senceres participen d’alguna manera amb el festival, o bé amb tasques de suport a l’organització o bé com actors i actrius en l’espectacle estrella de “L’Apagada de Misteri”.

Sant Martí de Tous té un cens de 1.200 persones, el que suposa, que gairebé un 11% de la població és voluntària en l’organització, unes dades que reflecteixen que el festival és de tots.

L’Apagada de Misteri, el plat estrella

L’estrella del certament ha estat, una edició més, “L’Apagada de Misteri”, l’acte més esperat per la màgia que se’n deriva: s’apaga l’enllumenat públic de tot el poble i el casc antic queda il·luminat per milers d’espelmes que guien els visitants per un recorregut en què una vuitantena d’actors i actrius voluntaris del poble interpreten diferents escenes relacionades amb les llegendes. Com cada any, totes les entrades es van exhaurir, un total de 900 espectadors.