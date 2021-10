Més de 330 ciclistes gaudeixen de la Pedals de Tros en un dia radiant

El passat diumenge, 17 d’octubre, Santa Coloma va acollir la novena edició de la Pedals de Tros, una cursa en BTT organitzada pel club colomí BTT Queralt. En l’edició d’aquest any, hi havia tres recorreguts possibles. Per una banda, el traçat llarg, de 70km i 1.900m de desnivell, que a més puntuava per la Copa Catalana Marató; el recorregut curt, de 35km i 900 metres de desnivell i finalment i havia un tercer traçat, familiar, apte per a tots els públics i de 12km de llargària.

Amb sortida i arribada al Poliesportiu de Santa Coloma, un espai més ampli que la Plaça Major, i per tant, un lloc on era més fàcil complir amb els protocols covid, els 336 participants en la prova van gaudir d’un dia rodó, amb un temps i temperatura que va acompanyar en tot moment, ideal per a la pràctica esportiva. A més, del municipi de Santa Coloma, també es feia camí per municipis veïns com Talavera, Bellprat o Les Piles, en un recorregut que, en el seu traçat més llarg, es va haver de modificar en un tram d’uns 15 quilòmetres aproximadament a falta de 5 dies per la disputa de la prova a causa d’exigències del Departament de Medi Ambient.

Tot i això, des de l’organització es mostren molt satisfets amb el desenvolupament de la jornada, que no va comptar amb incidents remarcables en forma de lesió. Sí que lamenten, però, que a última hora del matí es robés la bicicleta de l’interior d’un vehicle i s’està fent tot el possible per recuperar-la.

En la prova de 70km, puntuable per la Copa Catalana, el guanyador va ser Gerard Birosta, del Club Atlètic Amer; seguit de Francisco López, de l’Addict Bike, i de Josep Enric Farriol, de l’Esport Ciclista Òdena. En categoria femenina les tres primeres, i úniques participants en categoria Marató, van ser Lourdes Cayetano, del Biking Point; Ada Xinxo, de Trideporte, i Sílvia Pociello, del 3HM Club Esportiu.

En el recorregut curt, el guanyador va ser Arnau Font, seguit del colomí Joan Martell i de Beni Montero, mentre que en categoria femenina Noemí Moreno va ser la primera en arribar a la meta, seguida de Núria Garcia i Maria Pomés.

Des de l’organització també agraeixen el suport de tots els col·laboradors del club i també dels voluntaris d’altres entitats per poder tirar endavant amb aquesta prova, així com dels patrocinadors i les seves aportacions.