Més de 300 actuacions de la Policia Local de Piera durant el mes de gener

La Policia Local de Piera ha realitzat un total de 302 serveis durant el primer mes d’aquest 2021. La majoria, més d’un centenar, han estat actuacions planificades prèviament per a garantir la seguretat de la ciutadania i la resta s’han activat a partir d’una trucada al 112 o directament al telèfon de la comissaria. A nivell territorial, el gruix dels serveis s’ha desenvolupat al nucli urbà però la policia també ha hagut d’actuar als barris i urbanitzacions. Durant el mes de gener es van fer 36 serveis a La Plana, 20 a Can Bonastre, 18 a Can Claramunt, 16 a Can Canals i 13 a Can Mata. A la resta de nuclis veïnals les actuacions han estat més puntuals.

Pel que fa a l’àmbit d’actuació, un 70 % de les accions pretenien garantir la seguretat ciutadana, principalment serveis d’assistència a la ciutadania, controls, ocupacions, queixes i conflictes veïnals o suport a altres serveis d’emergència; un 20 % de les actuacions tenien a veure amb la regulació del trànsit, més de la meitat en zones escolars; altres actuacions han estat relacionades amb el medi ambient, amb donar suport a l’Ajuntament amb el compliment de les ordenances municipals o tasques de policia judicial.

Entre les actuacions que han tingut més ressò aquest mes de gener hi ha el desallotjament d’una festa il·legal, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, en una masia de Piera en la qual hi havia 28 persones. El dia 29 de gener, la Policia Local va localitzar una noia de 12 anys desapareguda que havia fugit amb un altre menor. La col·laboració d’uns amics va permetre als agents trobar la parella i retornar la noia a la seva família.