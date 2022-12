Més de 30 entitats culturals fan públic un manifest sota el lema “Tots som cultura?”

Aquest dimecres 21, en una roda de premsa al Teatre Aurora, més de 30 entitats culturals de la ciutat d’Igualada han fet públic un comunicat sota el lema “Tots som cultura?”.

Divendres 16, ja van aparèixer a les xarxes de diverses d’aquestes entitats una imatge on s’hi podia veure el lema que encapçala aquest comunicat, sense més explicació. Així mateix, dimarts 20, durant l’acte de cloenda de la capitalitat de la cultura catalana, hi van aparèixer pancartes en les que es podia llegir el lema del comunicat, s’hi preguntava on és l’auditori que l’ajuntament havia promès fa uns anys, on es posava en debat que l’acte fos en un dimarts laborable i una quarta on reafirmaven la seva activitat cultural any rere any.

Afirmen que “La Capitalitat ha estat el motor idoni per a […] l’existència d’un debat compartit i seriós, legitimat i amb perspectiva de posar-se en pràctica”, fet que ha portat a les entitats a reunir-se autogestionadament per a desenvolupar aquest comunicat i “encarar el futur de la cultura a Igualada”.

Al comunicat hi fan una valoració de com han viscut la Capitalitat de la Cultura Catalana 2022, felicitant la proposta als organitzadors i a totes les entitats que han omplert la ciutat d’actes. Alhora, però, són crítics amb la gestió cultural, que té moltes mancances des de fa temps i que s’han vist reflectides en la capitalitat, com a exemple destaquen la gestió del procés participatiu que es va dur a terme a principis d’any amb l’objectiu d’omplir l’agenda cultural d’enguany, però del qual només en van sortir 5 projectes guanyadors. També fan palesa la poca transparència econòmica que ha tingut la capitalitat. A més d’això, també són crítics amb la data en la qual s’ha celebrat l’acte de cloenda de la capitalitat, un dimarts.

“Volem que es doni a la cultura el valor que es mereix […] que sigui un mecanisme real de cohesió social de i per a la població d’Igualada i contrades.” I amb aquesta cita fan un reclam a què es destini més pressupost anual a la cultura, ja que consideren que el que reben actualment “segueix essent un reconeixement insuficient i parcial” ja que amb aquest no poden ni afrontar els costos del quotidià de les entitats, segons relaten.

A aquest text també hi exposen un seguit de propostes dirigides a l’ajuntament per a millorar la seva situació. Aquestes propostes, agrupades en 3, són:

● La creació d’un consell de la cultura amb representació d’entitats de tots els àmbits

culturals, amb l’objectiu de treballar conjuntament.

● La modificació dels horaris d’atenció a les entitats, ja que, com mencionen en el comunicat, coincideixen amb els horaris laborals dels integrants de les entitats; així com la creació d’una figura de suport a aquestes per facilitar l’accés i el domini de la burocràcia.

● Finalment, també demanen una millor gestió dels espais municipals, demanant més flexibilitat en el seu ús i solucionar la saturació actual del Teatre Municipal de l’Ateneu, així com també reiteren la necessitat d’un auditori a la ciutat.

Aquest comunicat ha estat firmat per: Associació de la festa de l’arbre de maig d’Igualada, JOSA, Associació Coral Juvenil Xalest d’Igualada, Xarxa Igualada, Equip tècnic de la Coral Els Verdums, Ball de pastorets d’Igualada, Coral Merlet, Associació juvenil la Collanada, JOSA Jazz Band, Coral Infantil Gatzara, Cor Exaudio, Igualada Gospel Choir, Estival de jazz d’Igualada, Associació Promotora de la Llengua Catalana – APLEC Igualada, Coral Mig to, Ball de St. Miquel i els Diables, Igualada, L’Olla expressa, Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada, Ball de Cercolets d’Igualada, JOSA (orquestra Aleví), Ateneu igualadí de la classe obrera, Cor de Xauxa, Gitanes d’Igualada, Bitrac Dansa, Protons Percussió, Ball de Bastons d’Igualada, Casal Popular d’Igualada, El Foment, Teatre de l’Aurora, Cal Cuta, Flama del Canigó d’Igualada, Els Voladors, trabucaires d’Igualada, Cor d’homes de la ciutat d’Igualada i Gegants Vells d’Igualada.