Del 29 d’agost al 4 de setembre té lloc la 12a edició de Formula Student Spain (FSS), el projecte en què més de 3.000 estudiants d’enginyeria de tot el món competeixen en el disseny, desenvolupament, construcció i conducció d’un cotxe de curses automatitzat.

Formula Student és un projecte educatiu internacional que permet als estudiants d’enginyeria participar en una experiència professional real. Representa un màster de primer nivell en el sector de l’automòbil, ja que permet als estudiants aplicar el seu coneixement teòric a l’experiència de la vida real. El projecte promou l’excel·lència acadèmica en enginyeria perquè cobreix tots els aspectes de la indústria de l’automòbil, incloent-hi la recerca, el disseny, la construcció, les proves, el desenvolupament, el màrqueting, l’administració i les finances. La missió de la FSS és crear un espai multicultural perquè els joves enginyers intercanviïn i desenvolupin coneixements i valors com el respecte, la cura de la gent, el treball en equip i l’esforç, per aconseguir els nivells més alts d’excel·lència tècnica i personal.

La competició, que se celebrarà aquest any 2022 en el Circuit Parcmotor, està formada per 67 equips – procedents de països com Alemanya, Suïssa, Itàlia, Anglaterra, Portugal, Polònia, Croàcia, Estònia, Estats Units, Romania, Països Baixos, França, Islàndia i Espanya – dels quals 52 competiran amb els monoplaces elèctrics. A més, enguany hi haurà 12 vehicles totalment automatitzats (sense conductor).

Organitzat per l’STA (Societat Espanyola d’Enginyers d’Automoció), rep el suport de les principals institucions i empreses del sector de l’automòbil. Nissan, Mathworks i Doga i té la col·laboració del CVC (Computer Vision Center), Bosch, Gestamp, Silence, LiveVision, Kapture i Mahle.

En termes de competició, Formula Student té dues categories principals: vehicles de combustió i vehicles elèctrics, els quals es divideixen en 3 proves estàtiques i 5 proves dinàmiques.

Respecte al lliurament de premis, es realitzarà el diumenge 4 de setembre al vespre en les categories següents:

Vehicles de combustió: Campió en vehicle de combustió FSS 2n en vehicle de combustió FSS 3r en vehicle de combustió FSS

Vehicles elèctrics: Campió de vehicle elèctric FSS 2n en vehicle elèctric FSS 3r en vehicle elèctric FSS

Vehicle sense conductor Campió sense conductor FSS



El president d’STA, José Manuel Barrios defensa que “talent, tecnologia, passió, joventut, reptes, solucions, competència, amistat…, serien algunes de les paraules que podrien descriure aquest esperit. La Formula Student Spain és una competició de disseny de vehicles que reuneix cada any 3 000 estudiants d’enginyeria de tot el món i no podria realitzar-se sense la col·laboració de més de 300 voluntaris que fan possible les activitats de la Formula Student Spain i dels espònsors que ens ajuden a dur a terme aquest increïble projecte”.