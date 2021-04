Més de 200 persones participen en una nova bicicletada reivindicativa

Ja fa més de mig any que, un cop al mes, tenen lloc les bicicletades reivindicatives per demanar una sostenibilitat més sostenible i segura a la ciutat d’Igualada i a la Conca. Les bicicletades van començar fa més de sis mesos amb un grup reduït de ciutadans, que ha anat creixent cada mes, fins a agrupar més de 200 participants aquest passat dissabte 17 d’abril. Mantenint les distàncies i amb totes les mesures de seguretat, s’hi van poder veure persones de totes les edats i en bicicleta, des d’avis, i fins a petits ciclistes de tres anys, i moltes famílies amb nens petits, els futurs ciclistes.

En aquesta ocasió el circuit va començar al Parc central, baixant per l’antiga N-II, entrant i travessant Vilanova del Camí i tornant a Igualada per acabar a la Plaça de Cal Font. Unes bones i segures connexions entre municipis de la Conca per circular-hi amb bicicleta, es un dels molts punts que es demanen. A més de millorar i incrementar els carrils bicis actuals, connectant el nord i el sud de la ciutat, les escoles, centres esportius, i altres equipaments de la ciutat, incrementar el nombre de pàrquings per bicicletes i més segurs…

“Va ser una demostració que un altre tipus de mobilitat es possible. Es demana una mobilitat més sostenible i segura a la ciutat d’Igualada, reduint els cotxes i prioritzant els vianants, ciclistes i el transport públic. Igualada i la Conca tenen les mides ideals, per arribar a ser un referent en mobilitat sostenible i cada cop més ciutadans ho reclamen”, expliquen des de la plataforma que impulsa les trobades.

Ciclistes Urbans d’Igualada també està engegant conjuntament amb algunes AMPES, escoles i instituts de la ciutat, una prova pilot per començar un BusBici a Igualada, connectant tots els centres educatius que vulguin participar-hi i així poder engegar el curs vinent amb un bon circuit ciclista per anar a l’escola. Una proposta per reduir cotxes a les hores punta, reduir contaminació, millorar la salut del nens i adults, i ja començar des de petits a ensenyar-los que un altre tipus de mobilitat més sana i segura es possible.

La propera bicicletada reivindicativa serà el dissabte 15 de maig a les 11.30h