Més de 20 joves de l’Anoia participen al Grup Mostra Jove

Les companyies Oriol Sauleda, Sala Flyhard, Teatre de l’Aurora, Les Maladroits, Escenapart - TeatreAkadèmia i DA.TE Danza presentaran espectacles adreçats a nois i noies a partir de dotze anys a la 35a Mostra Igualada

El Grup Mostra Jove, format per una vintena de joves de la comarca, tindrà un paper destacat en la 35a Mostra Igualada: participarà de forma activa en un dels espectacles de la Fira: l’obra Sfumato de la companyia Llum de fideu, i també en l’activitat participativa que organitza L’última Merda Col·lectiu dins la Mostra PRO Catalan Arts dirigida a professionals, en la qual es reflexionarà sobre el futur de les arts escèniques per a infants i joves.

A més, la Mostra aposta un any més per atraure el públic jove a través de la seva programació d’espectacles amb les noves propostes escèniques de companyies com Oriol Sauleda, Sala Flyhard, Teatre de l’Aurora, Les Maladroits, Escenapart – TeatreAkadèmia i DA.TE Danza.

Grup Mostra Jove

Des del 2019 Mostra Igualada compta amb el Grup Mostra Jove, un espai de trobada d’una vintena de joves d’entre 12 i 22 anys de la comarca de l’Anoia que tenen interès i curiositat per les arts escèniques. L’objectiu d’aquest grup és sobretot enriquir l’experiència dels joves envers el fet escènic i potenciar-ne la participació. Posar-los al centre, oferint-los eines i recursos perquè ampliïn els seus coneixements i bagatge envers les arts escèniques i alhora coneguin en profunditat la Mostra, no només com a festival o esdeveniment sinó també com a fira i plataforma professional.

Un exemple és la participació aquest any del Grup Mostra Jove en un dels espectacles de la Fira: Sfumato (assajant per la caiguda dels contorns) de la companyia Llum de fideu, un espectacle de carrer que ens convida a obrir la mirada a tota la vida que ens envolta i ens convida a fer una reflexió poètica, itinerant i immersiva sobre les relacions que establim amb altres espècies a l’espai públic, amb l’objectiu de difuminar els nostres límits com a humans.

La presència de joves arribarà també a la secció professional de la Fira, a la Mostra PRO Catalan Arts. El divendres 12 d’abril a les 11 h tindrà lloc L’apocalipsi de les Arts en Viu, una activitat participativa i de reflexió per a professionals, dinamitzada per L’Última Merda Col·lectiu, on es presentarà una situació catastròfica però versemblant: la desaparició sobtada de tots els equipaments culturals. Un comitè de crisi amb supervivents haurà de fer renéixer un nou teatre per a joves.

Al llarg de l’any, el Grup Mostra Jove es reuneix per assistir a diverses funcions teatrals i conversen amb els artistes (aquest any ho han fet amb Acampada de Pont Flotant al Teatre Nacional de Catalunya i a l’assaig obert de Sí, Sí, Sí de la Cia. Teatre de l’Aurora), a més de realitzar tallers i altres activitats vinculades amb les arts escèniques, com per exemple el taller sobre teatre de carrer que faran amb la mateixa companyia Llum de fideu durant aquest mes de març.

La programació de la Mostra Jove

El desig i el consentiment, la transició i els codis de gènere, l’inconformisme o els drets humans, són algunes de les temàtiques dels espectacles que s’exhibiran a la 35a Mostra Igualada. Cavallet de Mar de Sala Flyhard, explica la història del Martí, que fa un any que transita i acaba de saber que està embarassat; En tierra de Nadie de DA. TE Danza, és un recorregut pels drets humans a través de relats reals; A Frères de Les Maldroits, dos germans relaten el viatge del seu avi i els seus germans per l’Espanya en guerra, des del cop d’Estat de Franco fins a l’exili a França; La chispa d’ Escenapart – TeatreAkadèmia, és una comèdia esbojarrada on uns joves emprenedors hauran de decidir si es posen una capa i un antifaç i combaten les maldats d’aquest món injust; A Llumeneres d’Oriol Sauleda, una festa ens serveix com a pretext per no oblidar que aquí hem vingut a viure; Sí Sí Sí de Cia. Teatre de l’Aurora, parla sense embuts sobre el desig i el consentiment des de la llibertat de cadascú.

La 35a Mostra Igualada també inclou en la seva programació espectacles adreçats a tots els públics que poden interpel·lar als joves: Com els pingüins de La Bleda, que ens explica com algú gràcies al seu instint de supervivència, troba la manera de relacionar-se amb el món en un entorn de metges i hospitals; Dins el cor del món d’Engruna Teatre, on les persones amb capacitats diferents són les que poden fer el món diferent o Esberlar de L’atapeïda, ens parla en clau d’humor sobre els límits que ens imposen, però sobretot dels que ens imposem nosaltres mateixes.



Postfuncions amb NovaVeu

Els joves de NovaVeu (la pedrera del portal de crítica Recomana.cat) conduiran dues postfuncions per promoure la reflexió i el debat en alguns dels espectacles de la fira. Concretament, després de les representacions de Cavallet de mar, divendres, a les 21.15 h, i La Chispa, dissabte, a les 21 h, obriran un espai de conversa perquè el públic pugui intercanviar les seves impressions i curiositats amb la mateixa companyia. Les postfuncions s’adrecen exclusivament als espectadors de les respectives funcions.