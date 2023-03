Més de 20 joves de l’Anoia d’entre 14 a 20 anys participen en el Grup Mostra Jove

La 34a Mostra Igualada aposta per atraure el públic jove a través de la seva programació amb les noves propostes escèniques de companyies com The Followers, Mos Maiorum i Binomi. En l’àmbit professional, la Mostra PRO Catalan Arts dona veu als joves a la Fira amb un espai de reflexió i debat dinamitzat pel col·lectiu L’Última Merda.

Grup Mostra Jove

Des del 2019 Mostra Igualada compta amb el Grup Mostra Jove, un espai de trobada d’una vintena de joves d’entre 14 i 20 anys de la comarca de l’Anoia que tenen interès i curiositat per les arts escèniques. L’objectiu d’aquest grup és sobretot enriquir l’experiència dels joves envers el fet escènic i potenciar-ne la participació. Posar-los al centre, oferint-los eines i recursos perquè ampliïn els seus coneixements i bagatge envers les arts escèniques i alhora coneguin en profunditat la Mostra, no només com a festival o esdeveniment sinó també com a fira i plataforma professional. Al llarg de l’any es reuneixen per assistir a diverses funcions teatrals i conversen amb els artistes, a més de realitzar tallers i altres activitats vinculades amb les arts escèniques.

Els dies previs a la Mostra, el grup jove entrarà a les aules de les escoles i instituts d’Igualada per explicar què és la Mostra i recomanar els espectacles adreçats a la seva edat. Durant els dies de la Fira, el Grup Mostra Jove assistirà a diverses obres de la programació, conversarà amb les companyies després de les funcions i compartirà les seves opinions a través de les xarxes socials, al perfil d’Instagram @joveslamostra.

Per segon any consecutiu, la presència de joves arribarà també a la secció professional de la Fira, a la Mostra PRO Catalan Arts. El divendres 31 de març a les 11.30 h tindrà lloc (L’assemblea) La llotja de les arts escèniques #4: està tot el peix venut?, una activitat relacional i de debat, dinamitzada pel col·lectiu L’Última Merda, on es pretén fomentar el debat entorn de la relació artista – programador a partir de dinàmiques de grup que també impulsaran les relacions professionals. L’Última Merda és un grup format per joves que proposen que “ens escoltem per construir de manera horitzontal, col·lectiva i inclusiva el futur que volem pel sector”.

La programació de la Mostra Jove

La crisi energètica i el futur dels entorns rurals, la pressió estètica, el futur dels adolescents i la violència juvenil, són algunes de les temàtiques dels espectacles que s’exhibiran a la 34a Mostra Igualada. Cry Babies de The Followers és una ficció especulativa en clau de fals documental que aborda la relació entre l’educació, la societat i la violència. Solar de Mos Maiorum és un espectacle-litúrgia que ens parla sobre la crisi energètica, la pèrdua d’identitat del món rural i el negoci de les centrals de plaques fotovoltaiques en camps de cultiu de zones rurals deprimides. Per la seva banda, la companyia Binomi presentarà Adéu, Jane!, una obra que narra la història d’una jove que amb només divuit anys ha d’afrontar l’extirpació d’un pit, un espai per reflexionar sobre els perills de la pressió estètica i la importància de l’acceptació i estima pròpies.

La 34a Mostra Igualada també inclou en la seva programació espectacles adreçats a tots els públics que poden interpel·lar als joves: l’espectacle de parkour en façanes Lignes de vie dels francesos Cie Lézards Bleus; Transmissions – Conferència ballada sobre danses urbanes de Vulcana; la proposta de gran format amb tècniques circenses d’alt risc Rouge Nord de Cirque Pardi!; + (Suma) de Sound de Secà, un encreuament creatiu i participatiu on es troben la percussió amb la dansa, la veu, el moviment i la poesia; el duet de circ i moviment de Lazuz Company amb l’espectacle Baktana; l’espectacle itinerant i participatiu Idiòfona de Joan Català o la nova proposta de petit format de Guillem Albà, Ma solitud, entre d’altres.