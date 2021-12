Més de 100 persones descobreixen la biodiversitat de l’Anoia

Les Caminades de Biodiversitat han tancat aquest 2021 amb una participació de més de cent persones, mostrant el gran interés que genera el coneixement de l’entorn natural més proper.

Aquestes caminades s’han ofert dins la programació de l’Espai Cívic Centre, i han sigut organitzades i guiades per biòleg igualadí Robin Corrià. Tot i les dificultats causades per la pandèmia, que van obligar a anul·lar i a posposar unes quantes sortides, el balanç de l’any ha acabat amb sis caminades organitzades, 4 d’elles doblades degut a l’elevada demanda del usuaris del centre cívics, per tant el total de sortides realitzades ha sigut de 10, amb més de cent participants, tot i les restriccións per la COVID i la meteorologia adversa en alguna sortida.

A l’Anoia hi ha un gran interès per conèixer els seu entorn natural més proper

Aquest cicle de caminades s’ha organitzat amb l’objectiu de donar a conèixer el paisatge i la biodiversitat dels ecosistemes que ens envolten, i la importància de conservar-los.

Quan ho varen permetre les restriccions, es van fer les caminades pel Torrent de les Bruixes i als Esgavellats, dos ecosistemes molt peculiars i que van causar un gran interès en els participants.

A partir de l’octubre i fins a finals de novembre, amb les activitats a l’aire lliure ja normalitzades per la millora de la situació de la COVID-19, les sortides es van haver de doblar per l’elevada demanda. Així els usuaris van poder descobrir la dinàmica i la biodiversitat del riu Anoia, amb els reptes que encara té de millora de la qualitat de l’aigua i dels hàbitats de ribera. La sortida a les Guixeres, va mostrar aquests ecosistemes fins ara oblidats, i la gran importància que tenen per la biodiversitat. La sortida a Montserrat va mostrar l’enorme interés geològic del massís, la varietat de tipus de vegetació i la seva enorme importància com a refugi per a diferents plantes endèmiques i poblacions amenaçades, com ara el Teix i la Orella d’Ós. Finalment, la sortida pels boscos de Castellolí, va permetre descobrir alguns dels boscos madurs de Pinassa més importants de Catalunya, la seva importància per mitigar el canvi climàtic i les seves amenaces.

De cara al 2022 s’organitzaran més caminades de biodiversitat, en la nova programació dels Espais Cívics, per a donar resposta a la demanda dels usuaris de conèixer encara millori la biodiversitat de l’Anoia.