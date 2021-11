Més de 100 confrares reprenen els Dijous de Vinyales

El passat dijous 11 de novembre la Confraria de la Vinyala va reprendre la seva activitat social i gastronòmica després de la pandèmia. Així, més de 100 confrares es van reunir al restaurant Somiatruites per a celebrar el Dijous de Vinyales, una trobada gastronòmica que feia un any i mig que no podien celebrar.

La trobada va ser molt especial, doncs en aquest temps d’inactivitat, la confraria ha perdut a nou confrares, entre ells, el Confrare Major, fundador i ànima de la confraria, Francesc Puertas. Va haver-hi un moment de record per a tots ells i es va anunciar que s’està preparant el Memorial Francesc Puertas pel pròxim mes d’abril, coincidint amb el segon aniversari del seu traspàs.

El Somiatruites d’Igualada va oferir un magnífic sopar que es va iniciar amb un “tallat” de castanyes, croquetes de conill amb cargol i un milfulles de patata moniato i botifarra. Com no, 40 kg de vinyales amb bolets de temporada i papada de porc varen fer les delícies dels Confrares, rematant el sopar amb unes textures de tardor. El president de la Confraria, Marià Miquel, va fer un brindis de retrobament i de record per tots els confrares que els han deixat en aquest temps, acabant amb el lema de la confraria “Salut i vinyales”.

La Confraria enguany celebrarà el 12è aniversari i continuarà amb la promoció i projecció de la gastronomia pròpia de la comarca de l’Anoia relacionada amb el cargol i especialment amb el cargol de la Vinyala organitzant tota mena d’activitats.

Amb els Dijous de Vinyales i la recent Fira de la Vinyala celebrada al setembre, la Confraria de la Vinyala reprèn, mentre les mesures sanitàries ho permetin i seguint amb totes les recomanacions de prevenció, la seva activitat habitual amb l’empenta i entusiasme que els caracteritza, promocionant la tradició culinària d’aquest cargol, molt lligat al territori de vinyes i camps de conreu que conformen el nostre paisatge.