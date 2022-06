Més de 1.100 assistents a la novena edició de rècord del Festival MAIG

Tant cert com que el pas endavant que l’organització pretenia, ha estat una realitat. El Festival MAIG afrontava la seva novena edició amb unes expectatives molt altes. I la gent va respondre. Més de 1.100 persones van assistir a la desena de concerts que es van celebrar divendres 27 i dissabte 28 de maig a Santa Coloma de Queralt. El que va començar l’any 2014 com un petit festival organitzat per una colla d’amics sense massa aspiracions, s’ha convertit en un punt de trobada obligatòria pels amants de la música d’aquest territori de la Catalunya interior.

Tant clar com el cel assolellat que ha permès gaudir a tothom de bona música. No va ser necessari estar pendents del temps i l’atenció només calia centrar-la en l’escenari. I no només a la tarima sinó també a baix, com quan Ramon Mirabet va decidir unir-se a la zona de públic i cantar a capella al centre d’una rotllana formada pels centenars d’espectadors embadalits amb aquelles notes. Va ser un dels moments màgics d’aquesta edició del festival. Com també ho va ser escoltar a Mishima cantar “si vols que surti el Sol, abans s’haurà de fer de nit” mentre el Sol es ponia a l’horitzó o el castell de focs que va encendre encara més la nit mentre punxava Te Jodes y Bailas DJ, director i ànima del Festival MAIG.

El Festival MAIG ha aconseguit convertir-se en un esdeveniment que deixa empremta en tots els seus assistents. Per alguns dels més petits potser és el seu primer concert. Pels joves, una ocasió magnífica per portar els amics de fora i mostrar-los les meravellés del poble on viuen. Pels més grans, un dia perfecte per trobar-se amb els amics i recordar vells i bells temps. I pels artistes, una oportunitat de tocar en un escenari idíl·lic, envoltat de camps de blat i un públic entregat.

Tant breu com les divuit hores de Festival MAIG, que a tots els assistents se’ls van fer curtes. Amb Ramon Mirabet, Guineu, Urfabrique i Breathdeep Dj’s divendres i Mishima, Twin, Renaldo&Clara, Anabel Lee, Te Jodes y Bailas DJ i Nahoomie dissabte el festival que sempre dona veu diversos gèneres musicals.

Després de dos dies molt intensos, el director del festival, Jordi Aldomà, reconeix que s’han superat les expectatives que hi havia abans de començar: “tot ha anat rodat, i no podem fer altra cosa que agrair la predisposició de tots els artistes, els col·laboradors que ens han ajudat i als patrocinadors que ens han donat el suport per poder fer realitat aquesta magnífica novena edició del Festival MAIG. Però sobretot, volem donar les gràcies a tot el públic que ha vingut, sense ells això no tindria sentit”.