Més de 14.000 entrades venudes al Saló de la Infància d’Igualada

Fins al 4 de gener el Saló de la Infància d’Igualada ha estat obert al públic, amb un balanç de 14.000 entrades venudes amb activitats de gran èxit com el planetari, que va comptar amb 800 participants (omplint totes les sessions previstes) o l’exhibició de gimnàstica amb més de 200 assistents. Enguany el Saló que duia per títol “Del Saló a la Lluna” estava centrat en la ciència i l’univers. Patrícia Illa, regidora d’Infància de l’Ajuntament d’Igualada ha destacat que “aquesta temàtica és fruit del fet que Igualada lidera un projecte europeu sobre les vocacions científiques, tecnològiques i d’enginyeria, conegudes com a “STEM” i el en el Saló d’enguany hem propiciat que infants i nens puguin aprendre jugant i descobrint l’espai i els planetes”.

Illa ha volgut agrair especialment “a totes les empreses col·laboradores la seva participació, així com també als més de 80 monitors i monitores que hi han participat la seva tasca i entusiasme que ha fet que el Saló d’enguany sigui novament un èxit”.

El Saló ha seguit comptant amb activitats que s’han realitzat en edicions anteriors com són les actuacions d’entitats de la ciutat, la zona d’aventura, inflables, llits elàstics, maquillatge, realitat virtual, manualitats, ludoteca, espai nadons, escaperoom o l’escalextric. També han visitat l’espai s’han pogut veure per veure per dins el cotxe de la policia, el camió dels bombers o l’ambulància. El laberint gegant i el planetari han estat dues de les novetats d’aquest any que han tingut molt bona acollida.