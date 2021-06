Mercat de Casa, ara també a les empreses

L’empresa Igualadina Mercat de Casa estrena una nova línia dins el seu projecte. Apropar aliments de proximitat, com ha fet sempre, però ara a les empreses. L’objectiu de Mercat de Casa sempre ha estat oferir productes de proximitat de la Comarca de l’Anoia, treballant de manera directa amb tots i cada un dels productors, evitant intermediaris i donant el protagonisme que es mereixen.

Aquesta setmana han engegat doncs amb serveis enfocats a les empreses anoienques, serveis de fruita de temporada, ecològica i de les comarques veïnes, apropar esmorzars, berenars, àpats i els seus tradicionals lots de Nadal transformats com a obsequis no tan sols per treballadors sinó també per a proveïdors i clients.



Han buscat nous productors, ja que fruita a l’Anoia se’n produeix poca varietat, la més propera l’han trobat a Bellpuig d’Urgell on la fruita ecològica i de temporada per empreses serà procedent dels camps del Marc, un dels productors que s’ha sumat a la iniciativa.

El procés va començar amb una validació amb diverses empreses de la comarca. A través d’aquests productes, mercatdecasa.com vol oferir espais de cohesió, benestar, distensió i creativitat entre els equips de treball.

El projecte Igualadí ha anunciat aquesta nova línia a través dels seus canals i amb una pàgina web renovada i un espai per empreses dins del seu tradicional E-commerce.