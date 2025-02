Menjar llegums és més que cuidar-se, també és divertir-se

El 10 de febrer se celebra el Dia Mundial dels Llegums, amb la finalitat de conscienciar la població sobre els beneficis nutricionals del consum de llegums, així com sobre la seva contribució als sistemes alimentaris sostenibles.

, els llegums de qualitat a l’Anoia

Menjar sa i bo és possible, amb una dieta equilibrada i rica en llegums cuits de primera qualitat. Des d’ envasen el teu temps en forma de llegum, apostant sempre per una dieta mediterrània. I ho fan gràcies a cuinar amb una recepta tradicional que van iniciar el 1992, però que segueix una tradició familiar de fa més de 100 anys. Compten amb : REFRIGERATS i CONGELATS.

A ofereixen servei de distribució de llegum cuit refrigerat o congelat per a tots els sectors de l’alimentació: càterings, col·lectivitats, menjadors escolars, distribució i al teu comerç de proximitat.

Una gama de productes variada i de qualitat

Gràcies als anys d’experiència i constant recerca de millores i innovació, Inderach ofereix una , cada vegada amb una presència més important d’opcions ecològiques:

Entre la oferta de llegums, es poden trobar:

Cigró cuit (Cigró, cigró Pedrosillano, cigró ecològic)

(Cigró, cigró Pedrosillano, cigró ecològic) Llentia cuita (Caviar, castellana, pardina, pardina ecològica, groga, amb arròs)

(Caviar, castellana, pardina, pardina ecològica, groga, amb arròs) Mongeta cuita (Pinta, ull negre, negra, mixigan, mixigan ecològica, great north, garrofó, amb all i julivert)

(Pinta, ull negre, negra, mixigan, mixigan ecològica, great north, garrofó, amb all i julivert) Faveta cuita (favetes superbaby)

A Inderach combinen 3 tipus de quinoes: blanca, vermella i negra. La quinoa es considera un superaliment, ja que és un dels aliments més complerts que existeixen. La quinoa és ideal també com a base per als coneguts Poke Bowls, sobre la qual afegir els teus aliments preferits per a aquests tipus de plats.

Una aposta per la sostenibilitat

L’aposta per la sostenibilitat és una estratègia clau dins Inderach. Per això, el 2022 l’empresa va posar en marxa una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum de 41 kWp a la coberta de la seva nau industrial. En total, compta amb 102 panells solars.